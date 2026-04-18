Fußball
FC Barcelona und Hansi Flick: Darum stockt die Vertragsverlängerung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball"
Videoclip • 03:17 Min
Der spanische Tabellenführer FC Barcelona möchte die Zusammenarbeit mit Hansi Flick längerfristig fortsetzen. Doch der deutsche Trainer hat offenbar keine Eile.
Beim FC Barcelona setzen die Verantwortlichen noch längerfristig auf die Dienste des deutschen Trainers Hansi Flick.
Wie "Catalunya Radio" berichtet, sollen sich die Katalanen mit dem Berater von Flick mündlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben.
Champions League: Real Madrid verhält sich nach Pleite in München eines großen Klubs unwürdig - Kommentar
Doch der neue Kontrakt, der den 61-Jährigen bis zum 30. Juni 2028 an Barca binden soll, ist immer noch nicht unterschrieben.
Flick will sich wohl noch nicht mit Vertragsverlängerung befassen
Das liegt nach einem aktuellen Bericht von "Mundo Deportivo" an der zögernden Haltung von Flick. Demnach habe sich der ehemalige Bundestrainer, dessen Vertrag bei Barca noch bis 2027 läuft, noch nicht mit dem konkreten Angebot zur Vertragsverlängerung befasst.
Flick soll intern betont haben, dass er noch nicht bereit für entsprechende Gespräche sei und das Thema erst einmal nicht mehr ansprechen wolle.
Dennoch dürfte eine Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit sein. Grundsätzlich ist auch Flick dem Vernehmen nach an einer längeren Zusammenarbeit mit dem Verein interessiert.
Nachdem Barca in der Liga zuletzt als Tabellenführer den Patzer von Verfolger Real Madrid ausnutzen konnte, beträgt der Vorsprung des Flick-Teams auf die "Königlichen" schon neun Punkte bei noch sieben verbleibenden Begegnungen.
In der Champions League scheiterte Barcelona hingegen im Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Nach einer 0:2-Hinspielpleite im eigenen Stadion genügte der Flick-Elf im Rückspiel ein 2:1-Erfolg in Madrid nicht für das Erreichen des Halbfinals.
Mehr News
La Liga
Yamal pulverisiert Rekord von Real-Legende
Real-Patzer eiskalt ausgenutzt: Barca zieht in der Tabelle davon
Vor Bayern-Rückspiel: Real Madrid schont und patzt gegen Girona
Fußball
Real Madrid vor nächstem Trainerwechsel?
La Liga
Vinicius spricht über seine Zukunft bei Real Madrid
La Liga
Real verpatzt Bayern-Generalprobe - Lewy lässt Barca jubeln