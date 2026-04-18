FC Barcelona und Hansi Flick: Darum stockt die Vertragsverlängerung

ran Fußball FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball" Videoclip • 03:17 Min Link kopieren Teilen

Der spanische Tabellenführer FC Barcelona möchte die Zusammenarbeit mit Hansi Flick längerfristig fortsetzen. Doch der deutsche Trainer hat offenbar keine Eile.

Beim FC Barcelona setzen die Verantwortlichen noch längerfristig auf die Dienste des deutschen Trainers Hansi Flick. Wie "Catalunya Radio" berichtet, sollen sich die Katalanen mit dem Berater von Flick mündlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben. Champions League: Real Madrid verhält sich nach Pleite in München eines großen Klubs unwürdig - Kommentar Doch der neue Kontrakt, der den 61-Jährigen bis zum 30. Juni 2028 an Barca binden soll, ist immer noch nicht unterschrieben.

Flick will sich wohl noch nicht mit Vertragsverlängerung befassen Das liegt nach einem aktuellen Bericht von "Mundo Deportivo" an der zögernden Haltung von Flick. Demnach habe sich der ehemalige Bundestrainer, dessen Vertrag bei Barca noch bis 2027 läuft, noch nicht mit dem konkreten Angebot zur Vertragsverlängerung befasst. Flick soll intern betont haben, dass er noch nicht bereit für entsprechende Gespräche sei und das Thema erst einmal nicht mehr ansprechen wolle.

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