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Nach 25 Jahren: Trainer Frank Lampard führt Coventry zurück in die Premier League
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:49 Min
Chelsea-Ikone Frank Lampard hat als Trainer des englischen Zweitligisten Coventry City vorzeitig den Aufstieg in die Premier League fixiert.
Das Gründungsmitglied Coventry City kehrt nach 25 Jahren in die englische Premier League zurück.
Der von Frank Lampard trainierte Traditionsklub steht nach einem 1:1 (0:0) bei den Blackburn Rovers drei Spieltage vor Saisonende als erster Aufsteiger der Championship fest. Ein spätes Tor von Bobby Thomas (84.) brachte den noch fehlenden Punkt.
Ex-Nationalspieler Lampard hatte den Verein im November 2024 übernommen, nachdem er zuvor in Chelsea gescheitert war.
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Coventry rutschte sogar bis in die vierte Liga ab
Coventry war 2001 nach 34 Jahren in Folge aus dem Oberhaus abgestiegen und seither nicht mehr zurückgekehrt.
In der Saison 2017/18 spielten die "Sky Blues" sogar nur noch viertklassig, zeitweise trug der Klub seine Heimspiele im 50 Kilometer entfernten Northampton aus.
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