Nach 25 Jahren: Trainer Frank Lampard führt Coventry zurück in die Premier League

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Chelsea-Ikone Frank Lampard hat als Trainer des englischen Zweitligisten Coventry City vorzeitig den Aufstieg in die Premier League fixiert.

Das Gründungsmitglied Coventry City kehrt nach 25 Jahren in die englische Premier League zurück.

Der von Frank Lampard trainierte Traditionsklub steht nach einem 1:1 (0:0) bei den Blackburn Rovers drei Spieltage vor Saisonende als erster Aufsteiger der Championship fest. Ein spätes Tor von Bobby Thomas (84.) brachte den noch fehlenden Punkt.

Ex-Nationalspieler Lampard hatte den Verein im November 2024 übernommen, nachdem er zuvor in Chelsea gescheitert war.