Basketball
Basketball-Nationalmannschaft: Welt- und Europameister Johannes Voigtmann beendet DBB-Karriere
Veröffentlicht:von SID
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Deutsche Basketball-Nationalmannschaft trainiert in Hamburg für Supercup
Videoclip • 02:05 Min • Ab 12
Johannes Voigtmann beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der 33-Jährige wird am Donnerstag im Rahmen des Spiels gegen die Niederlande verabschiedet.
Welt- und Europameister Johannes Voigtmann läuft künftig nicht mehr für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf. "Ich habe mich entschieden, meine Karriere in der Nationalmannschaft nun offiziell zu beenden", sagte der 33-Jährige im Interview mit dem "Münchner Merkur/tz".
Er wird beim anstehenden Länderspiel in Köln verabschiedet, am Donnerstag (20.00 Uhr) trifft Deutschland zum Auftakt der WM-Qualifikation auf die Niederlande.
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DBB-Team: Voigtmann plante Rücktritt bereits 2024
"Ich wollte eigentlich schon nach Olympia aufhören und hatte das mit Alex Mumbru besprochen. Er hat mich überzeugt, noch ein Jahr dranzuhängen und die EM zu spielen. Dafür bin ich ihm dankbar, weil es noch einmal ein schöner Sommer war - auch wenn er durch meine schwere Verletzung etwas eingetrübt war", sagte Voigtmann, der sich in Lettland am Knie verletzt hatte:
"Für mich war danach klar: Das war es beim DBB und ich werde mich nun nur noch auf Bayern konzentrieren."
Der Zeitpunkt sei "gut", Voigtmann sei "komplett im Reinen" mit sich, sagte er: "Die wenigsten schaffen es, auf einem Höhepunkt aufzuhören. Ich glaube, dass es für mich ein sehr guter Moment ist."
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DBB-Team: Voigtmann tritt als Welt- und Europameister ab
2014 debütierte Voigtmann für die Nationalmannschaft, insgesamt kam er auf 128 Länderspiele. 2023 war er zentraler Teil der Auswahl, die in Manila sensationell Weltmeister wurde.
2025 folgte der EM-Titel in Lettland. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 wurde er mit Deutschland Vierter. Seit zwei Jahren steht Voigtmann bei Bayern München unter Vertrag.
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