Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL heute live: EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets - Basketball-Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
ran NBA Basketball
NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab
Videoclip • 05:23 Min
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran.joyn gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison.
Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.
Begegnung: EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Wettbewerb: BBL
Datum und Uhrzeit: Samstag, 22. März (16:30 Uhr)
Austragungsort: EWE Arena, Oldenburg
Live-Stream: Joyn
Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).
BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.
Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
News und Videos zur Basketball-Bundesliga
American Football
NFL: Die Dolphins sind für ihren Owner nur noch Nummer 2
NFL
Skattebo rudert nach Skandal-Aussagen zurück
Europa League
Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, TV-Übertragung, Ticker und Stream
BASKETBALL-WM DER FRAUEN 2026
Frauen-Basketball-WM-2026: Alle Infos zu Tickets, Terminen und dem Turnier in Berlin
Basketball
NBA 2025/26 - Spielplan, Basketball-Übertragungen im TV, Stream und die deutschen Stars
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend statt
WM-Qualifikation Playoffs
WM-Qualifikation: Die europäischen Playoffs im Livestream
WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko
WM 2026: Wer ist schon qualifiziert und wer muss noch zittern? Italien droht das nächste Fiasko
Darts im Livestream auf Joyn
Premier League Darts in Berlin: 8. Spieltag in 2026 live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker