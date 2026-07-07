Basketball
NBA: Knicks-Star Brunson am Handgelenk operiert
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co.
Videoclip • 01:19 Min
US-Basketballstar Jalen Brunson (29) hat sich einer Operation am linken Handgelenk unterzogen.
Wie der TV-Sender ESPN berichtete, spielte der Star-Point-Guard von NBA-Champion New York Knicks bereits während der Meistersaison mit der Verletzung, er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison ab Oktober wieder einsatzfähig sein.
Brunson, der zum Most Valuable Player (MVP) der NBA-Finals gewählt worden war, soll das Training im Spätsommer wieder aufnehmen. In der abgelaufenen Spielzeit, in der die Knicks den ersten NBA-Titel seit 53 Jahren gefeiert hatten, erzielte er in den Finals in fünf Spielen im Schnitt 32,6 Punkte.
Mehr News
WM
Basketball - DBB-Team auf WM-Kurs: Keine Mühe mit Außenseiter Zypern
NBA
NBA: Trade offiziell - Antetokounmpo wechselt zu Miami Heat
Basketball
Frauen-Basketball-WM in Berlin: Tickets, Termine & Übertragungen im TV - alle Infos zum Turnier
NBA
Spektakulärer Trade! Superstar verlässt Celtics
NBA
James verlässt die Lakers - geht er zu einem Außenseiter?
NBA
Magic-Abgang! Wagner bestätigt Wechsel nach New York