ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die NBA-Teams fokussieren sich nach dem Meistertitel der Knicks auf die neue Saison. Was passiert in der Free Agency? ran zeigt Trades und Gerüchte im Ticker.

In der besten Basketball-Liga der Welt läuft die Free Agency. Welche Stars wechseln das Team? Welche Mega-Trades ereignen sich? Und was passiert mit den deutschen Spielern? ran fasst die wichtigsten Trades und Gerüchte im Ticker zusammen.

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+++ Update, 02. Juli: Spektakulärer NBA-Trade: Superstar verlässt Celtics +++ NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat sich in einem spektakulären Tauschgeschäft offenbar von seinem langjährigen Star Jaylen Brown getrennt. Nach einem Bericht des TV-Senders "ESPN" wechselt der MVP der NBA-Finals 2024 zu den Philadelphia 76ers, während Paul George den umgekehrten Weg nach Boston antritt. Zudem erhalten die Celtics in dem Deal zwei Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Draftpicks. Für Brown endet damit nach zehn Spielzeiten seine Zeit in Boston. Brown prägte gemeinsam mit Jayson Tatum über Jahre das Gesicht der Celtics. In neun Spielzeiten bildeten beide eines der erfolgreichsten Duos der Liga, Boston erreichte in Browns zehn Jahren stets die Playoffs, stand sechsmal in den Eastern Conference Finals und zweimal in den NBA Finals. Beim Titelgewinn 2024 wurde Brown als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel und übernahm viel Verantwortung, nachdem Tatum wegen einer Achillessehnenverletzung 66 Partien verpasst hatte. Dennoch endete die Saison für die Celtics enttäuschend. Boston verspielte in der ersten Playoff-Runde gegen Philadelphia eine 3:1-Führung und schied nach sieben Spielen aus. Celtics-Präsident Brad Stevens hatte Brown zwar als "wichtigen Bestandteil" des Teams bezeichnet, zugleich aber erklärt: "Ich möchte keine Prognosen für die Zukunft abgeben." Die 76ers erhoffen sich durch Browns Verpflichtung den lange ersehnten Durchbruch in den Playoffs. Gemeinsam mit Joel Embiid sowie den jungen Leistungsträgern Tyrese Maxey und VJ Edgecombe soll der Flügelspieler Philadelphia erstmals seit Jahren über die zweite Playoff-Runde hinausführen.

+++ Update, 02. Juli: Magic-Abgang! Moritz Wagner bestätigt Wechsel +++ Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat seinen Wechsel zu den Brooklyn Nets aus der NBA bestätigt. "Meine Freundin und ich können es noch gar nicht fassen", sagte der 29-Jährige in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen": "Meine Freundin ist direkt zum NBA-Store gefahren und hat eine Mütze gekauft. Wir bleiben einfach zuhause." Vorher hatte "ESPN" berichtet, dass Wagner beim Team aus New York City einen Kontrakt über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar erhalten wird. Nach der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei Orlando Magic ausgelaufen, wo er seit 2021 mit seinem Bruder Franz zusammengespielt hatte. Wagner, der in der vergangenen Spielzeit nach einer langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt war, gab zu, er sei auch "finanziell total erleichtert. Nach so einer Verletzung weißt du auch nicht, wie der Markt für dich aussieht." Nun gehen die Brüder getrennte Wege. Für Moritz Wagner war der Wechsel auch persönlich eine emotionale Angelegenheit, weil er mit seiner Freundin in New York zusammenlebt. "Als wir das Telefon aufgelegt und beide zugestimmt haben, haben wir beide geweint. Weil man schon so ein bisschen checkt: Das fühlt sich richtig an irgendwie", so Wagner. Sein Bruder habe sich derweil sehr für ihn gefreut, so der Center. "Da war ich auch ein bisschen nervös. Weil der war ja überhaupt nicht involviert. Und es war auch schneller, als wir geplant hatten. Aber die Augen sind ganz schön groß geworden. Und wenn er so große Augen hat, weiß ich, dass er sich freut", sagte er.

+++ Update, 01. Juli: Deutscher Hukporti verlässt nach Titelgewinn die Knicks +++ Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti verlässt offenbar nach zwei Jahren den frisch gebackenen NBA-Champion New York Knicks und schließt sich den Philadelphia 76ers an. Wie Liga-Insider Shams Charania am Mittwoch meldete, hat der gebürtige Stralsunder bei der Franchise aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania einen Einjahresvertrag in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro unterschrieben. Der 213 Zentimeter große Center war nach dem Draft 2024 bei den Knicks gelandet. Zuvor hatte er sich in Australien bei Melbourne United in die Notizbücher der NBA-Scouts gespielt. Doch auch in seiner zweiten Saison bei den Knicks kam der 24-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinaus. In der Hauptrunde absolvierte er 54 Spiele und stand dabei rund neun Minuten pro Partie auf dem Feld. Dabei erzielte er durchschnittlich etwas mehr als zwei Punkte. In Philadelphia dürften die Chancen auf Einsatzminuten kaum höher sein. Center Joel Embiid, der MVP der Saison 2022/23, ist gesetzt, sollte er fit sein. Die 76ers hatten die Hauptrunde der abgelaufenen Saison auf dem siebten Platz der Eastern Conference beendet. Im Conference-Halbfinale der Playoffs hatte Philadelphia per 0:4-Sweep gegen Hukportis Knicks das Nachsehen.

+++ Update, 01. Juli: Superstar Leonard zurück zu Ex-Klub +++ Basketball-Superstar Kawhi Leonard wechselt von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors. Das berichteten US-Medien in der Nacht auf Mittwoch übereinstimmend. Es ist der zweite Wechsel des 35-Jährigen zur einzigen kanadischen Franchise in der Profiliga NBA. Er war bereits 2018 zu den Raptors abgegeben worden, damals von den San Antonio Spurs. Mit Toronto gewann Leonard 2019 den Titel gegen die Golden State Warriors, dabei wurde er als bester Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Danach unterschrieb er als "Free Agent" bei den Clippers. Auch diesmal wäre er am Saisonende frei in der Wahl seines nächsten Klubs. Für Leonard, der als verletzungsanfällig gilt, erhalten die Clippers im Gegenzug die Spieler Brandon Ingram und Gradey Dick. Dazu kommen mehrere Erst- und Zweitrunden-Picks für kommende Drafts. Leonards Jahresgehalt beträgt derzeit 50,3 Millionen Dollar. Sollte er bei den Raptors nach der kommenden Saison verlängern wollen, hätte er Anspruch auf einen Zweijahresvertrag mit einem Volumen von 123,7 Millionen Dollar.

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+++ Update, 30. Juni: NBA-Knall! LeBron James verlässt die Lakers +++ Basketball-Superstar LeBron James setzt seine Karriere in der NBA fort - allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers. Der 41-Jährige habe das Team am Dienstag über seine Entscheidung informiert, teilte James' Agent Rich Paul ESPN mit. Auch andere US-Medien berichteten übereinstimmend. Der erfolgreichste Punktesammler der Liga spielt seit 2018 für die Lakers, zu welchem Klub er wechselt, steht nicht fest. Laut ESPN wollen die Golden State Warriors mit "King James", dessen Vertrag ausgelaufen ist, verhandeln. Beim Ex-Meister würde er an der Seite von Stephen Curry (38) in seine 24. NBA-Saison gehen, mit dem er 2024 in Paris Olympiagold gewonnen hatte. Ab Dienstag 18 Uhr (Ortszeit) dürfen die Teams mit Free Agents sprechen. Auch James' Ex-Klubs Cleveland und Miami gelten als Interessenten. Jeanie Buss, Besitzerin der Lakers, wünschte James in einem Statement bei X "alles Gute für die Zukunft". LeBron James sei "einer der größten Sportler der Geschichte", schrieb Buss: "Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein – einschließlich des Titels, zu dem er uns 2020 unter denkbar schwierigsten Umständen geführt hat, sowie der unzähligen Rekorde, die er in Lila und Gold aufgestellt hat." Nach dem Playoff-Aus im Mai gegen Oklahoma City Thunder hatte James eine Entscheidung offengelassen. "Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt", sagte James damals: "So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen." Offensichtlich entschied sich der viermalige NBA-Champion für die Fortsetzung seiner einzigartigen Laufbahn. Nach Stationen bei den Cleveland Cavaliers (2003-2010 und 2014-2018) und den Miami Heat (2010-2014) holte James 2020 auch mit den Lakers die Meisterschaft. In der vergangenen Saison überzeugte er mit durchschnittlich 20,9 Punkten, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds in der regulären Saison und kam auch in den Playoffs auf ähnliche Werte. Ohne den verletzten Luka Doncic waren die Lakers gegen OKC allerdings chancenlos. "Ich muss in dieser Liga nichts mehr beweisen. Ich habe alles erreicht, ich habe alles gesehen", sagte James. Es gehe vielmehr um die Frage, ob er sich "weiterhin voll und ganz dem Prozess hingeben kann, fünfeinhalb Stunden vor einem Spiel in der Arena zu sein", sagte er. Seine Antwort lautet: Ja!

+++ Update, 23. Juni: Trade-Hammer! Giannis wird in Monsterdeal verschifft +++ Jetzt ist es passiert: Giannis Antetokounmpo wird von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat getradet. Der 31 Jahre alte Grieche ist Teil eines großen Deals: Neben Antetokounmpo wechselt auch Bobby Portis nach Miami, dafür erhalten die Bucks drei Erstrundenpicks, einen Zweitrundenpick sowie Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis. Neben den nicht geschützten Picks 2031 bzw. 2033 und dem 13. Pick in diesem Jahr bekommen die Bucks außerdem das Recht, den 2030er Erstrundenpick mit Miami zu tauschen. Der Zweitrundenpick wandert 2033 nach Wisconsin. Der Deal soll offiziell erst am 5. Juli vollzogen werden. Antetokounmpo wurde 2013 von Milwaukee gedraftet und führte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren. 2019 und 2020 wurde er zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. Miami, die seit 2013 auf einen Meistertitel wartet, ist der zweite Klub des 2,11 m großen Ausnahmekönners. Auch die Boston Celtics sollen sich um eine Verpflichtung des Griechen bemüht haben. Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst, Antetokounmpo soll bei der Franchise immer wieder seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. In der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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