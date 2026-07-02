Klarheit bei Moritz Wagner. Der deutsche Basketball-Weltmeister bestätigt seinen Abgang von den Orlando Magic.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat seinen Wechsel zu den Brooklyn Nets aus der NBA bestätigt. "Meine Freundin und ich können es noch gar nicht fassen", sagte der 29-Jährige in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen": "Meine Freundin ist direkt zum NBA-Store gefahren und hat eine Mütze gekauft. Wir bleiben einfach zuhause."

Vorher hatte "ESPN" berichtet, dass Wagner beim Team aus New York City einen Kontrakt über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar erhalten wird. Nach der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei Orlando Magic ausgelaufen, wo er seit 2021 mit seinem Bruder Franz zusammengespielt hatte.

Wagner, der in der vergangenen Spielzeit nach einer langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt war, gab zu, er sei auch "finanziell total erleichtert. Nach so einer Verletzung weißt du auch nicht, wie der Markt für dich aussieht."

Nun gehen die Brüder getrennte Wege. Für Moritz Wagner war der Wechsel auch persönlich eine emotionale Angelegenheit, weil er mit seiner Freundin in New York zusammenlebt. "Als wir das Telefon aufgelegt und beide zugestimmt haben, haben wir beide geweint. Weil man schon so ein bisschen checkt: Das fühlt sich richtig an irgendwie", so Wagner.