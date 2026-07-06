Die deutsche Nationalmannschaft ist weiterhin kaum zu stoppen. Im Spiel gegen Zypern präsentieren sich die DBB-Stars höchstsouverän.

In einer neuen Sechserstaffel spielt die deutsche Mannschaft gegen Polen, die Niederlande und Lettland, das sich am Montagabend gegen Österreich im direkten Duell den letzten Platz sicherte. Dann erhalten die drei besten Teilnehmer, zu denen neben Deutschland aus der Gruppe E auch Kroatien und Israel gehören werden, Tickets für die WM im nächsten Jahr (27. August bis 12. September 2027). Alle Punkte werden in Phase zwei mitgenommen.

Die Basketballer um Kapitän Dennis Schröder schlugen den Außenseiter in Bamberg 111:79 (56:31), damit gelangen in der ersten Qualifikationsrunde fünf Siege aus sechs Spielen. Weiter geht es für das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú Ende August, dann beginnt die zweite und letzte Gruppenphase.

Auf dem Weg Richtung WM hat Titelverteidiger Deutschland einen nie gefährdeten Pflichtsieg gegen Zypern geholt und ist dem Ziel Katar wieder einen Schritt näher gekommen.

Das sagen Mumbrú und Schröder

"Ich bin glücklich. Jeder hat gespielt, jeder hat gepunktet", sagte Mumbrú nach der klaren Angelegenheit bei MagentaTV. Dass Schröder zur Verfügung stand, würdigte der Spanier. "Dennis ist der Anführer. Er hat gespielt, weil er spielen wollte." Über dessen Bereitschaft sei er "super happy". Der NBA-Profi betonte: "Jedes Spiel ist wichtig. Wir haben das 40 Minuten gezeigt. Wir sind auf jeden Fall zufrieden."

Drei Tage nach dem Erfolg über Israel in Riga (92:86), wo das deutsche Team vor gut neuneinhalb Monaten EM-Gold gewonnen hatte, ließen die Gastgeber nur kurz Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Schröder, einziger Weltmeister und NBA-Profi im Aufgebot, ging mit 20 Punkten als Topscorer voran. Auch Christian Sengfelder (19) und Kay Bruhnke (16) waren vom sieglosen Schlusslicht Zypern, das schon länger keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatte, kaum zu stoppen.

Mumbrús Schützlinge hatten anfangs Probleme, spielten unkonzentriert und bekamen in der Abwehr zu wenige Stopps. Zypern, das am Freitag gegen Kroatien untergegangen war (50:123), konnte das erste Viertel offen gestalten. Nach einem 18:1-Run zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Verhältnisse aber geklärt, Bruhnke sorgte per Dreier für die erste 20-Punkte-Führung (45:25/18.).

"Wir haben einen guten Rhythmus gehabt, gerade im zweiten Viertel", sagte der frühere Bamberger Sengfelder vor dem Gang in die Kabine: "Es macht Spaß." Und das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Der Ball lief gut, der Vorsprung wuchs weiter an, Zypern hatte keine Mittel, um der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gefährlich werden zu können.

Mumbrú musste für das aktuelle Länderspielfenster auf viele Profis verzichten, bei den kommenden Aufgaben dürfte die Mannschaft anders aussehen. Dann könnten unter anderem wegen geklärter Vertragsfragen wieder mehr Spieler aus der NBA und von EuroLeague-Teilnehmern dabei sein. Nach dem traditionellen Supercup in Hamburg (21./22. August) findet das nächste WM-Qualifikationsspiel am 27. August in der Kölner Lanxess Arena statt. Drei Tage später folgt im ersten von noch drei ausstehenden Fenstern (auswärts) die zweite Partie. Ende November (27./30.) und Ende Februar 2027 (25./28.) stehen die restlichen Begegnungen an.