ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Mega-Trade in der NBA! Giannis Antetokounmpo wechselt von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat. Dort soll er der Franchise ihren ersten Meistertitel seit 2013 bescheren.

Der Blockbuster-Trade um Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo ist offiziell: Die Klubs gaben am Montag bekannt, dass der zweimalige MVP aus Griechenland in der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat wechselt. NBA: Spektakulärer Trade! Superstar verlässt Celtics - News & Gerüchte zur Free Agency im Ticker Neben Antetokounmpo geht auch Bobby Portis zum Team aus Florida. Dafür erhalten die Bucks unter anderem Tyler Herro, Kel’el Ware und Jaime Jaquez Jr. sowie drei Erstrunden-Draftpicks.

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