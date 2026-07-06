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NBA: Trade offiziell - Antetokounmpo wechselt nach Miami
Veröffentlicht:von SID
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Mega-Trade in der NBA! Giannis Antetokounmpo wechselt von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat. Dort soll er der Franchise ihren ersten Meistertitel seit 2013 bescheren.
Der Blockbuster-Trade um Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo ist offiziell: Die Klubs gaben am Montag bekannt, dass der zweimalige MVP aus Griechenland in der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat wechselt.
Neben Antetokounmpo geht auch Bobby Portis zum Team aus Florida. Dafür erhalten die Bucks unter anderem Tyler Herro, Kel’el Ware und Jaime Jaquez Jr. sowie drei Erstrunden-Draftpicks.
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Miami Heat wartet seit 2013 auf Meistertitel - das soll sich mit Antetokounmpo ändern
"Wenn du Giannis Antetokounmpo zuschaust, kannst du bei jedem Ballbesitz in jedem Spiel spüren, wie Geschichte geschrieben wird", ließen die Heat in der Pressemitteilung verlauten, mit der sie den Deal verkündeten.
Der dreimalige Champion Miami wartet seit 2013 auf einen Meistertitel. Mit Antetokounmpo verändere "sich alles, besonders die Chancen und die Erwartungen, die mit der Verpflichtung einhergehen", schrieb die Franchise.
Antetokounmpo war 2013 von Milwaukee gedraftet worden und hatte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren geführt. Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst, der 31-Jährige war jedoch immer wieder von Verletzungsproblemen gestoppt worden.
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