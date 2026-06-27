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NBA: Neuer Vertrag für Isaiah Hartenstein bei Oklahoma City Thunder
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Isaiah Hartenstein hat seinen Vertrag bei den Oklahoma City Thunder verlängert. Der deutsche Center bleibt dem Champion von 2025 somit weiter erhalten.
Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleibt den Oklahoma City Thunder offenbar erhalten. Wie "ESPN "berichtet, erhält der deutsche Center beim Vorjahreschampion Oklahoma City Thunder einen neuen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2028/29.
Hartenstein kassiert demnach 75 Millionen Dollar, davon ist jeder einzelne Dollar garantiert.
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NBA: Trade-Kicker-Klausel für Hartenstein
Laut "ESPN "soll sich das Jahresgehalt zudem schrittweise erhöhen, sollten die Thunder Hartenstein während der Vertragslaufzeit wegtraden, der sogenannte Trade Kicker. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.
Hartenstein gehört seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zu den Leistungsträgern bei den Thunder. Damals hatte er einen Dreijahresvertrag über 87 Millionen Dollar unterschrieben. In 99 von 104 Regular-Season-Spielen spielte der 28-Jährige von Beginn an, ihm gelangen im Schnitt 10,3 Punkte, 10,1 Rebounds und 3,7 Assists.
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