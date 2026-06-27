NBA: Neuer Vertrag für Isaiah Hartenstein bei Oklahoma City Thunder

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Isaiah Hartenstein hat seinen Vertrag bei den Oklahoma City Thunder verlängert. Der deutsche Center bleibt dem Champion von 2025 somit weiter erhalten.

Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleibt den Oklahoma City Thunder offenbar erhalten. Wie "ESPN "berichtet, erhält der deutsche Center beim Vorjahreschampion Oklahoma City Thunder einen neuen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2028/29. Hartenstein kassiert demnach 75 Millionen Dollar, davon ist jeder einzelne Dollar garantiert.

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