NBA: Secondhand-Fund! Aufwärmjacke-Jacke von Legende für 89.000 Dollar versteigert

Sensationsfund! In einem Secondhand-Store findet ein Teenager eine Lakers-Jacke mit dem Schriftzug einer Basketball-Ikone. Bei einer Auktion bringt sie eine Megasumme ein.

Bei einer Auktion in den USA wurde eine historische Aufwärmjacke der Basketball-Legende Wilt Chamberlain für 89.000 Dollar versteigert. Zuvor war die Jacke in einem Secondhand-Store von einem 19-Jährigen für 3,07 Dollar entdeckt und gekauft worden. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um die originale Jacke handelte, die Chamberlain während der NBA-Finals 1972 trug, als die Los Angeles Lakers die New York Knicks besiegten und er selbst zum Finals-MVP gekürt wurde.

"Ich wusste, dass ich damit Geld verdienen würde, aber ich hätte nie gedacht, dass sie so viel wert sein würde", sagte der Finder, Quinn Brown, dem Fernsehsender "KGW-News" über den Moment, als er die Jacke fand. Sie lag in einem riesigen Container mit gebrauchter Kleidung, als er sie im Januar beim Stöbern in Portland entdeckte. Als jemand die Lakers-Jacke mit Chamberlains Namen zurück auf den Stapel werfen wollte, griff Brown "instinktiv" zu.

Der junge Sammler, der seit drei Jahren gebrauchte Kleidung online weiterverkauft, recherchierte anschließend im Internet und stieß auf ein Foto, das Chamberlain in einer identischen Jacke zeigte. Ein detaillierter Vergleich der Nähte, des Lakers-Logos und der Maße – Chamberlain war mit 2,16 Metern einer der größten Spieler der NBA-Geschichte – bestätigte seine Vermutung: Es war die echte Aufwärmjacke aus der Finalserie.

Das Auktionshaus Sotheby's bestätigte nach eigenen Untersuchungen die Echtheit des Stücks und bezeichnete es als "außerordentliches Erinnerungsstück der Sportgeschichte". Der geschätzte Wert lag bei 150.000 bis 250.000 Dollar. Bei der Versteigerung des Aktionshauses kamen 89.000 Dollar (umgerechnet knapp 78.000 Euro) zusammen, nachdem insgesamt 48 Gebote abgegeben worden waren.

Bereits 2023 war aus derselben Finalserie für 4,9 Millionen Dollar ein Trikot des Basketball-Giganten versteigert worden, der die NBA von 1959 bis 1973 wie kaum ein anderer prägte: Mit zwei Meistertiteln (1967 mit den Philadelphia 76ers und 1972 mit den Lakers) sowie dem bis heute ungebrochenen Rekord von 100 Punkten in einem Spiel ging er in die Geschichte ein.

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