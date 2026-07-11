Ein medialer Zoff endet in Handgreiflichkeiten im Hotel. Bam Adebayo schlägt bei Tyler Herro eiskalt zu.

Der dreimalige NBA-Allstar Bam Adebayo von den Miami Heat hat seinen ehemaligen Teamkollegen Tyler Herro bei einer Auseinandersetzung in Las Vegas körperlich attackiert. Wie "ESPN" am Samstagmorgen berichtete, ereignete sich der Zwischenfall auf einem Trainingsfeld in einem Hotel. Auslöser sollen abfällige Kommentare in den Sozialen Medien gewesen sein, die Herro über den Center abgegeben hatte.

Adebayo schlägt Herro

Laut "The Athletic" ging Adebayo nach einem verbalen Schlagabtausch "auf Herro zu und schlug ihn ohne zu zögern". Sicherheitskräfte begleiteten den 28-Jährigen daraufhin aus der Halle.

Tyler Herro war vor drei Wochen Teil des Tauschgeschäfts gewesen, das den griechischen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo (31) zu den Miami Heat brachte. Der 26-Jährige war im Gegenzug zu den Milwaukee Bucks getradet worden. Danach hatte Herro Adebayos offensive Fähigkeiten auf Instagram kritisiert, als es um die maximale Vertragsverlängerung ging, die dieser in Miami unterschrieben hatte.

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