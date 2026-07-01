Die gemeinsame Zeit der Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner bei den Orlando Magic ist offenbar Geschichte.

"Ich gehe mit offenem Herzen in die nächsten Wochen und schaue, wo ich lande", hatte der 29 Jahre alte Center, dessen Vertrag bei der Franchise aus Florida ausgelaufen ist, zuletzt gesagt.

Wie der amerikanische Sender "ESPN" berichtet, steht Moritz Wagner vor einem Wechsel zu den Brooklyn Nets. Der 29-Jährige soll in New York City einen Vertrag über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar mit einer Option auf Verlängerung erhalten.

NBA: Die Wege von Franz und Moritz Wagner trennen sich

Die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder Franz (24), der einer der Stars der Magic ist, habe zwar lange höchste Priorität gehabt, "aber ich spüre nicht mehr dieses Gefühl, wegen der Geschichte mit meinem Bruder unbedingt dorthin zurück zu müssen", so Wagner.

Seit diesem Mittwoch (0.00 Uhr MESZ) dürfen NBA-Teams mit vertragslosen Spielern, den Free Agents, verhandeln. "Dann können innerhalb von Minuten Entscheidungen fallen", sagte der Berliner.

Moritz Wagner hatte die erste Hälfte der vergangenen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst. Zum Ende der Saison konnte er zwar wieder spielen, doch seine Einsatzzeiten verringerten sich. In den Playoffs spielte Wagner in sieben Spielen insgesamt nur knapp zwölf Minuten.

Auch interessant: NBA Europe: Berlin und München Topanwärter für Fixplatz