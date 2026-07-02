NBA
Spektakulärer NBA-Trade: Superstar Jaylen Brown verlässt die Boston Celtics
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Spektakulärer Wechsel in der NBA: Superstar Jaylen Brown verlässt die Celtics - und ausgerechnet zu einem der ärgsten Rivalen.
NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat sich in einem spektakulären Tauschgeschäft offenbar von seinem langjährigen Star Jaylen Brown getrennt. Nach einem Bericht des TV-Senders "ESPN" wechselt der MVP der NBA-Finals 2024 zu den Philadelphia 76ers, während Paul George den umgekehrten Weg nach Boston antritt.
Zudem erhalten die Celtics in dem Deal zwei Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Draftpicks. Für Brown endet damit nach zehn Spielzeiten seine Zeit in Boston.
Brown prägte gemeinsam mit Jayson Tatum über Jahre das Gesicht der Celtics. In neun Spielzeiten bildeten beide eines der erfolgreichsten Duos der Liga, Boston erreichte in Browns zehn Jahren stets die Playoffs, stand sechsmal in den Eastern Conference Finals und zweimal in den NBA Finals.
Beim Titelgewinn 2024 wurde Brown als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel und übernahm viel Verantwortung, nachdem Tatum wegen einer Achillessehnenverletzung 66 Partien verpasst hatte.
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Verhilft Brown den Sixers zum Playoff-Durchbruch?
Dennoch endete die Saison für die Celtics enttäuschend. Boston verspielte in der ersten Playoff-Runde gegen Philadelphia eine 3:1-Führung und schied nach sieben Spielen aus. Celtics-Präsident Brad Stevens hatte Brown zwar als "wichtigen Bestandteil" des Teams bezeichnet, zugleich aber erklärt: "Ich möchte keine Prognosen für die Zukunft abgeben."
Die 76ers erhoffen sich durch Browns Verpflichtung den lange ersehnten Durchbruch in den Playoffs. Gemeinsam mit Joel Embiid sowie den jungen Leistungsträgern Tyrese Maxey und VJ Edgecombe soll der Flügelspieler Philadelphia erstmals seit Jahren über die zweite Playoff-Runde hinausführen.
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