Spektakulärer Wechsel in der NBA: Superstar Jaylen Brown verlässt die Celtics - und ausgerechnet zu einem der ärgsten Rivalen.

NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat sich in einem spektakulären Tauschgeschäft offenbar von seinem langjährigen Star Jaylen Brown getrennt. Nach einem Bericht des TV-Senders "ESPN" wechselt der MVP der NBA-Finals 2024 zu den Philadelphia 76ers, während Paul George den umgekehrten Weg nach Boston antritt.

Zudem erhalten die Celtics in dem Deal zwei Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Draftpicks. Für Brown endet damit nach zehn Spielzeiten seine Zeit in Boston.

Brown prägte gemeinsam mit Jayson Tatum über Jahre das Gesicht der Celtics. In neun Spielzeiten bildeten beide eines der erfolgreichsten Duos der Liga, Boston erreichte in Browns zehn Jahren stets die Playoffs, stand sechsmal in den Eastern Conference Finals und zweimal in den NBA Finals.

Beim Titelgewinn 2024 wurde Brown als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel und übernahm viel Verantwortung, nachdem Tatum wegen einer Achillessehnenverletzung 66 Partien verpasst hatte.