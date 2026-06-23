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NBA: Trade-Hammer! Giannis Antetokounmpo wechselt zu den Miami Heat
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Blockbuster-Trade in der NBA: Der zweimalige Liga-MVP Giannis Antetokounmpo wechselt Medienberichten zufolge von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat.
Jetzt ist es passiert: Giannis Antetokounmpo wird von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat getradet.
Das berichtet "ESPN". Demnach ist der 31 Jahre alte Grieche Teil eines großen Deals: Neben Antetokounmpo wechselt auch Bobby Portis nach Miami, dafür erhalten die Bucks drei Erstrundenpicks, einen Zweitrundenpick sowie Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis.
Neben den nicht geschützten Picks 2031 bzw. 2033 und dem 13. Pick in diesem Jahr bekommen die Bucks außerdem das Recht, den 2030er Erstrundenpick mit Miami zu tauschen. Der Zweitrundenpick wandert 2033 nach Wisconsin. Der Deal soll offiziell erst am 5. Juli vollzogen werden.
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Giannis Antetekounmpo MVP und Meister mit den Bucks
Antetokounmpo wurde 2013 von Milwaukee gedraftet und führte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren. 2019 und 2020 wurde er zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. Miami, die seit 2013 auf einen Meistertitel wartet, ist der zweite Klub des 2,11 m großen Ausnahmekönners. Auch die Boston Celtics sollen sich um eine Verpflichtung des Griechen bemüht haben.
Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst, Antetokounmpo soll bei der Franchise immer wieder seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. In der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen.
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