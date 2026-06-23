NBA: Trade-Hammer! Giannis Antetokounmpo wechselt zu den Miami Heat

Blockbuster-Trade in der NBA: Der zweimalige Liga-MVP Giannis Antetokounmpo wechselt Medienberichten zufolge von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat.

Jetzt ist es passiert: Giannis Antetokounmpo wird von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat getradet.

Das berichtet "ESPN". Demnach ist der 31 Jahre alte Grieche Teil eines großen Deals: Neben Antetokounmpo wechselt auch Bobby Portis nach Miami, dafür erhalten die Bucks drei Erstrundenpicks, einen Zweitrundenpick sowie Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis.

Neben den nicht geschützten Picks 2031 bzw. 2033 und dem 13. Pick in diesem Jahr bekommen die Bucks außerdem das Recht, den 2030er Erstrundenpick mit Miami zu tauschen. Der Zweitrundenpick wandert 2033 nach Wisconsin. Der Deal soll offiziell erst am 5. Juli vollzogen werden.