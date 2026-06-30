Superstar wird Free Agent
NBA-Beben: LeBron James verlässt die Los Angeles Lakers - formt er ein neues Superteam?
Aktualisiert:von Julian Huter
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LeBron James verlässt offenbar die Los Angeles Lakers. Wo landet der NBA-Superstar in der neuen Saison?
NBA-Ikone LeBron James wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Los Angeles Lakers spielen. Der 41-Jährige hat der Franchise mitgeteilt, dass er woanders weitermachen wird.
Das berichtet ESPN-Insider Shams Charania unter Berufung auf Klutch-Sports-Chef Rich Paul, bei der Agentur steht auch James unter Vertrag.
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NBA: Neues LeBron-Superteam bei den Warriors?
James habe die Lakers aus Respekt und Wertschätzung für die gemeinsame Zeit frühzeitig informiert, damit der Klub seine Offseason-Planungen vorantreiben kann. "The Chosen One" kam 2018 zu den Lakers, führte sie 2020 zum NBA-Titel und absolvierte insgesamt acht Spielzeiten in Los Angeles. Der viermalige NBA-Champion kommt nun als Free Agent auf den Markt.
Die spannendste Frage ist nun: Wo landet "King James" als nächstes? Eine heiße Spur führt wohl zu den Golden State Warriors.
Laut mehreren US-Berichten erwägen die Warriors ihrem Star Steph Curry, James und dessen ehemaligen Kollegen Anthony Davis zur Seite zu stellen.
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LeBron James und Steph Curry gemeinsam erfolgreich
Der Power Forward steht aktuell noch bei den Washington Wizards unter Vertrag, ist für den richtigen Preis aber wohl per Trade zu haben. Davis gewann gemeinsam mit James die Meisterschaft 2020.
James und Curry spielten ebenfalls schon erfolgreich zusammen: Bei den Olympischen Spielen 2024 gewannen sie in Paris zusammen die Goldmedaille.
Homecoming für James?
Ein weiterer möglicher Anwärter für James' Dienste: Die Cleveland Cavaliers. Dass LeBron eine besondere Verbindung zu seinem Hometown Team ist hinlänglich bekannt. Die Cavs haben zudem einen starken Kader, der in den Playoffs aber bisher enttäuschte. Da könnte James' Klasse und Erfahrung helfen.
Oder gibt es gar eine Reunion mit den Miami Heat? Dort formte LeBron einst das Superteam der "Big Three" mit Dwayne Wade und Chris Bosh. Mit dem Trade für Giannis Antetokounmpo haben die Heat in dieser Offseason bewiesen, dass sie wieder oben angreifen wollen - erneut mit LeBron? Es wird ein spannender Sommer in der NBA.
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