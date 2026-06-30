NBA-Beben: LeBron James verlässt die Los Angeles Lakers - formt er ein neues Superteam?

ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

LeBron James verlässt offenbar die Los Angeles Lakers. Wo landet der NBA-Superstar in der neuen Saison?

NBA-Ikone LeBron James wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Los Angeles Lakers spielen. Der 41-Jährige hat der Franchise mitgeteilt, dass er woanders weitermachen wird. Das berichtet ESPN-Insider Shams Charania unter Berufung auf Klutch-Sports-Chef Rich Paul, bei der Agentur steht auch James unter Vertrag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

NBA: Neues LeBron-Superteam bei den Warriors? James habe die Lakers aus Respekt und Wertschätzung für die gemeinsame Zeit frühzeitig informiert, damit der Klub seine Offseason-Planungen vorantreiben kann. "The Chosen One" kam 2018 zu den Lakers, führte sie 2020 zum NBA-Titel und absolvierte insgesamt acht Spielzeiten in Los Angeles. Der viermalige NBA-Champion kommt nun als Free Agent auf den Markt. Die spannendste Frage ist nun: Wo landet "King James" als nächstes? Eine heiße Spur führt wohl zu den Golden State Warriors. Laut mehreren US-Berichten erwägen die Warriors ihrem Star Steph Curry, James und dessen ehemaligen Kollegen Anthony Davis zur Seite zu stellen.

Nächste Sport-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 18:30 • Radsport Tour de France live: Präsentation der Teams 2026 Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 18:30 • Radsport Tour de France live: Präsentation der Teams 2026 Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

LeBron James und Steph Curry gemeinsam erfolgreich Der Power Forward steht aktuell noch bei den Washington Wizards unter Vertrag, ist für den richtigen Preis aber wohl per Trade zu haben. Davis gewann gemeinsam mit James die Meisterschaft 2020. James und Curry spielten ebenfalls schon erfolgreich zusammen: Bei den Olympischen Spielen 2024 gewannen sie in Paris zusammen die Goldmedaille.

Homecoming für James? Ein weiterer möglicher Anwärter für James' Dienste: Die Cleveland Cavaliers. Dass LeBron eine besondere Verbindung zu seinem Hometown Team ist hinlänglich bekannt. Die Cavs haben zudem einen starken Kader, der in den Playoffs aber bisher enttäuschte. Da könnte James' Klasse und Erfahrung helfen. Oder gibt es gar eine Reunion mit den Miami Heat? Dort formte LeBron einst das Superteam der "Big Three" mit Dwayne Wade und Chris Bosh. Mit dem Trade für Giannis Antetokounmpo haben die Heat in dieser Offseason bewiesen, dass sie wieder oben angreifen wollen - erneut mit LeBron? Es wird ein spannender Sommer in der NBA.

- Anzeige -