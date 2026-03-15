Nach Frankreich-Lehrstunde: DBB-Frauen schlagen Kolumbien

Die deutschen Basketballerinnen haben nach der Niederlage im Härtetest gegen Frankreich die gewünschte Reaktion gezeigt. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange bezwang Kolumbien am Sonntag beim WM-Qualifikationsturnier im französischen Villeurbanne mit 78:57 (42:31). Damit steht Deutschland, das als Gastgeber der Weltmeisterschaft in Berlin automatisch qualifiziert ist, bei drei Siegen und einer Niederlage aus den bisherigen Quali-Spielen.

Alina Hartmann war mit 17 Punkten beste Werferin der Deutschen, die am Samstag die wichtige Standortbestimmung gegen den Olympia-Zweiten Frankreich klar mit 63:85 verloren hatten. Zuvor hatte es zwei deutliche Erfolge gegen die Außenseiter Südkorea (76:49) und Philippinen (113:80) gegeben. Letzter Quali-Gegner ist am Dienstag (17.00 Uhr/MagentaSport) Nigeria.

"Wir hatten alle ein bisschen schwere Beine heute", sagte Hartmann am Mikrofon von MagentaSport: "Auch diese Niederlage gegen Frankreich steckte noch in uns. Wir haben die erste Halbzeit gebraucht, um aufzuwachen. Aber dann war es souverän."

Die DBB-Auswahl setzte sich gegen den Weltranglisten-19. zum Ende des ersten Viertels ab und gab den Vorsprung in der Folge nicht mehr her. Insgesamt punkteten drei deutsche Spielerinnen zweistellig.

Die deutsche Mannschaft nutzt die ersten Spiele unter dem neuen Bundestrainer Lange zur Vorbereitung auf die Medaillenmission bei der WM (4. bis 13. September) in der Bundeshauptstadt. Dabei fehlen wichtige Stützen wie Starspielerin Satou Sabally, die etatmäßige Kapitänin Marie Gülich oder Luisa Geiselsöder.