Boxen live: Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov im TV und Livestream auf Netflix

ran Mehr Sport Boxen: Fury spricht vor Comeback über sein Liebesleben mit Ehefrau Paris Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Endlich ist es so weit! Tyson Fury steigt am 11. April 2026 wieder in den Ring. Er kämpft in London gegen Arslanbek Makhmudov. ran zeigt, wie ihr den Kampf live verfolgen könnt.

Am Samstag, 11. April 2026, kehrt Tyson Fury nach seiner kurzen Auszeit und der Niederlage gegen Oleksandr Usyk ins Ring zurück. Der "Gypsy King" trifft im Schwergewicht auf den russischen Power-Puncher Arslanbek Makhmudov. Der Kampf findet vor heimischem Publikum im Tottenham Hotspur Stadium in London statt.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: Darum ist der Boxkampf so brisant Tyson Fury (34-2-1, 24 KOs) geht als einer der größten Schwergewichtsboxer der letzten 15 Jahre in den Kampf. Nach seiner ersten Niederlage gegen Oleksandr Usyk im Mai 2024 (split decision) und der klaren Punktniederlage in der Revanche im Dezember 2024 (unanimous decision) hatte der Brite seinen fünften Rücktritt angekündigt. Nun ist er mit 37 Jahren zurück – motivierter denn je. Gegner Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KOs) ist ein echter "Knockout-Künstler". Der 36-jährige Russe, der in Kanada lebt, hat 90 % seiner Siege vorzeitig gewonnen und gilt als einer der gefährlichsten Puncher der Division. Er bringt eine ähnliche Größe (ca. 1,98 m) und Reichweite mit und wird Fury physisch alles abverlangen. Für Fury geht es nicht nur um einen Sieg: Ein Erfolg gegen den harten Russen soll den Weg ebnen für mögliche große Fights 2026/27 – darunter Spekulationen um eine dritte Usyk-Begegnung oder ein Duell mit anderen Top-Schwergewichten.

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Wann steigt der Kampf Tyson Fury vs. Makhmudov? Datum: Samstag, 11. April 2026

Veranstaltungsort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Hauptkampf-Ringwalks: ca. 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

Main Card Start: ca. 20:00 Uhr (deutsche Zeit)

Tyson Fury vs. Makhmudov: Wo läuft der Kampf im TV und Stream? Der Kampf wird exklusiv auf Netflix übertragen. Alle Netflix-Abonnenten können das Event weltweit im Abo sehen – ohne zusätzliche Kosten. Live-Übertragung: Netflix (Main Card ab ca. 20:00 Uhr MEZ)

Kommentar: Internationales Netflix-Team (deutscher Kommentar wird noch bestätigt)

Free-TV: Keine Übertragung im Free-TV oder bei DAZN/Sky

Gibt es einen kostenlosen Livestream? Nein. Der Kampf ist nur über ein aktives Netflix-Abo verfügbar. Es gibt keine offiziellen kostenlosen Streams in Deutschland. Highlights und Zusammenfassungen gibt es später kostenlos auf ran.de.

Fury vs. Makhmudov: Die wichtigsten Infos im Überblick Paarung: Tyson Fury (34-2-1, 24 KOs) vs. Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KOs)

Gewichtsklasse: Schwergewicht (12 Runden)

Veranstaltung: Netflix Boxing Event

Undercard-Highlight: Conor Benn vs. Regis Prograis

TV/Stream: Exklusiv auf Netflix

Liveticker: ran.de / ran-App

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