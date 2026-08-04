Darts - "Er hat keine Ahnung": Stephen Bunting schießt gegen Nathan Aspinall

Stephen Bunting begeistert regelmäßig die Darts-Fans. Und das nicht nur mit seinen Fähigkeiten am Brett, sondern auch mit seinem Einlauflied. Der Song von David Guetta hat eine emotionale Bedeutung für ihn.

Für Bunting ist der Song weit mehr als nur ein Lied. Wenn er ihn in der Halle hört und gemeinsam mit den Fans singt, wird es "sehr oft emotional", wie der 49-Jährige selbst sagt.

Wie "BBC Gibraltar" berichtet, hat der Song "Titanium" von David Guetta für Steven Bunting eine ganz besondere Bedeutung. Es ist das Lieblingslied seines 13-jährigen Sohnes Toby. "Ich höre es wahrscheinlich 50 Mal am Tag", sagte der 49-jährige Brite.

Stephen Bunting: "Bin nicht wie Aspinall"

In seinem Interview konnte sich der Brite auch einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Landsmann Aspinall nicht verkneifen. "Er hat keine Ahnung. Wenigstens kenne ich den Text meines Walk-ons", sagte Bunting gegenüber der "BBC Gibraltar".

Der 35-jährige Brite Nathan Aspinall, derzeit die Nummer 15 der PDC-Weltrangliste, heizt das Publikum bei seinen Walk-ons regelmäßig mit "Mr. Brightside" von The Killers ein. Bei seinem Einmarsch singen die Fans lautstark mit und sorgen jedes Mal für eine ausgelassene Stimmung in der Halle.

Aspinall hat dabei selbst zugegeben, dass er seinen Walk-on-Song gar nicht leiden kann: "Bei allem Respekt, ich hasse ihn verdammt noch mal." Er setzt trotzdem weiter auf dieses Lied, weil es ihm die Unterstützung des Publikums einbringt.

"Wenn ich in anderen Ländern spiele, bekomme ich allein schon wegen meines Einlaufsongs jede Menge Unterstützung. Wenn ihnen der Song gefällt, mögen sie auch den Spieler. Das ist unglaublich", sagte Aspinall 2024 "Planet Sport".