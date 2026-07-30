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Players Championship: Darts-Newcomer sorgt für irre Sensation - und staubt gewaltige Prämie ab
Veröffentlicht:von Dominik Hager
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Henry Coates sorgt bei der Players Championship 25 für einen ganz großen Überraschungs-Coup. Der Engländer darf sich über eine satte Prämie freuen.
Mit diesem Sieg hatte niemand gerechnet und vermutlich am wenigsten Henry Coates selbst. Der erst 20 Jahre alte Darts-Newcomer hat mit die Players Championship 25 völlig überraschend gewonnen.
Dabei spielt der Engländer normalerweise eigentlich nur in der zweitklassigen Challenge Tour. Eine glückliche Fügung sorgte jedoch dafür, dass Coates als Nachrücker ins Starterfeld der ohne Zuschauer ausgetragenen Turnierserie der PDC rückte.
Gleich zwölf Spieler der Top 16 aus der Weltrangliste fehlten, wodurch Coates die Chance bekam, sich im Rahmen der Players Championship zu messen. Seinen Erfolg schmälert das aber kaum. Denn mit Spielern wie Gian van Veen, Maichael van Gerwen, Wessel Nijman und Chris Dobey waren trotzdem einige Stars der Szene dabei. Am Ende aber machte trotzdem die Nummer 125 der Welt das Rennen.
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Darts: Coates brilliert mit spektakulärem Check-out
Coates setzte sich im Finale gegen den Australier Damon Heta durch und verzeichnete einen beeindruckenden Average von 104,88 Punkten. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, checkte er bei einem Rest von 88 über das Bullseye spektakulär zum Sieg aus.
"Diesen Titel zu haben, das Bull getroffen zu haben…ich bin überwältigt", zeigte er sich perplex. Coates ist ganz offensichtlich ein Spieler, der keine Angst vor großen Namen und wichtigen Spielen hat. "Ich bin nur ein Challenge-Tour-Spieler, doch ich nehme, was ich kriegen kann", erklärte der Engländer, der vor wenigen Wochen als Nachrücker bereits das Halbfinale erreicht hatte.
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Coates ist der vierte Spieler der PDC-Geschichte, der ohne Tourkarte ein Profiturnier gewinnen konnte. "Ich werde einige Wochen brauchen, um das zu realisieren", prophezeite der Spieler selbst nach seinem ungewöhnlichen Erfolg, der jedoch den Hunger nach mehr bereits geweckt hat.
"Es ist hoffentlich erst der Beginn. Ich spiele seit so vielen Jahren, und nun zahlt sich die harte Arbeit endlich aus", blickt er nach vorne.
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Darts: Coates darf sich über dicke Prämie freuen
Der Erfolg hat sich auch auf seinem Konto enorm bezahlt gemacht. Der Überraschungs-Coup brachte ihm auf einem Schlag 15.000 Pfund (ca. 17.000 Euro) ein. Zum Vergleich: Der in der Challenge Tour auf Platz zwölf rangierende Coates hat im Jahr 2026 ansonsten zusammengerechnet erst 4650 Pfund (ca. 5400 Euro) eingespielt.
Es ist beim Darts eben ähnlich wie in anderen Sportarten. Nur wer zu den Top-Spielern gehört und bedeutende Erfolge feiert, darf sich auch über einen prall gefüllten Geldbeutel freuen.
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