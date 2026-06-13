World Cup of Darts
World Cup of Darts: Deutschland trifft im Viertelfinale auf die Niederlande - Wer ist noch dabei?
Aktualisiert:von ran/SID
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Die beiden deutschen Stars Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben sich beim Darts World Cup für das Viertelfinale qualifiziert.
Im Achtelfinalduell mit Karel Sedlacek und Adam Gawlas aus Tschechien gewann das deutsche Team 8:6.
In der Runde der letzten acht trifft das Duo nun die Niederlande mit Michael van Gerwen und Gian van Veen.
Das an Position fünf gesetzte Team hatte in der Gruppenphase 4:0 gegen die Philippinen und 4:2 gegen Neuseeland gewonnen und sich so als einer der zwölf Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert.
Lediglich die vier topgesetzten Nationen England, Niederlande, Schottland und Nordirland waren bereits von Beginn an für das Achtelfinale gesetzt.
2025 hatten Schindler und Pietreczko das Halbfinale erreicht und dabei dabei unter anderem die Topfavoriten Luke Littler und Luke Humphries aus England geschlagen.
World Cup of Darts: Littler und Humphries auch im Viertelfinale
Irland konnte sich 8:5 gegen Polen durchsetzen und trifft im Viertelfinale auf Schottland. Gary Anderson und Cameron Menzies bezwangen Norwegen 8:0.
Dank einem knappen 8:7-Sieg gegen Frankreich kommt auch Lettland in die Runde der besten 15. Dort werden Madars Razma und Valters Melderis auf den Sieger des Duells Nordirland gegen Belgien treffen.
Wales setzte sich 8:5 gegen die Vereinigten Staaten von Amerika durch und wird am Sonntag um 13 Uhr auf England mit Luke Humphries und Luke Littler treffen. Die beiden Superstars behaupteten sich im Achtelfinale mit 8:5 gegen Spanien durch.
Das Finale findet am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle statt.
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