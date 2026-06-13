Die beiden deutschen Stars Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben sich beim Darts World Cup für das Viertelfinale qualifiziert.

Im Achtelfinalduell mit Karel Sedlacek und Adam Gawlas aus Tschechien gewann das deutsche Team 8:6.

In der Runde der letzten acht trifft das Duo nun die Niederlande mit Michael van Gerwen und Gian van Veen.

Das an Position fünf gesetzte Team hatte in der Gruppenphase 4:0 gegen die Philippinen und 4:2 gegen Neuseeland gewonnen und sich so als einer der zwölf Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert.

Lediglich die vier topgesetzten Nationen England, Niederlande, Schottland und Nordirland waren bereits von Beginn an für das Achtelfinale gesetzt.

2025 hatten Schindler und Pietreczko das Halbfinale erreicht und dabei dabei unter anderem die Topfavoriten Luke Littler und Luke Humphries aus England geschlagen.