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World Cup of Darts: Schindler und Pietreczko scheitern im Viertelfinale
Veröffentlicht:von SID
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Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind nach einem guten Start im Viertelfinale der World Cup of Darts ausgeschieden.
Die Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben bei der Team-WM in Frankfurt den Sprung unter die besten vier Mannschaften des Turniers verpasst.
Im Viertelfinale des Heimevents unterlag das deutsche Duo den niederländischen Topspielern Michael van Gerwen und Gian van Veen mit 4:8, den Erfolg aus dem Vorjahr verpassten sie damit diesmal deutlich.
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Nach gutem Start: Deutschland scheidet im Viertelfinale der Darts-Team-WM aus
Mit der Unterstützung des lautstarken Heimpublikums fand das deutsche Team zunächst gut in die Partie und führte mit 2:0. Dann übernahm der dreimalige Weltmeister van Gerven Verantwortung und stellte mit dem zweiten niederländischen Break auf 4:3. Schindler und Pietreczko konnten im Anschluss nicht mehr antworten.
In der Gruppenphase hatten die Spieler sich 4:0 gegen die Philippinen und 4:2 gegen Neuseeland durchgesetzt und anschließend in der Runde der besten acht Tschechien bezwungen, ehe der erste Spitzengegner den Lauf stoppte.
2025 waren die Deutschen noch in das Halbfinale gestürmt und hatten auf dem Weg in die Runde der besten vier sensationell auch die Topfavoriten Luke Littler und Luke Humphries aus England besiegt.
Der Sieger des World Cup of Darts wird noch am Sonntag in der Frankfurter Eissporthalle gekrönt. Ab 19.00 Uhr steigen zunächst die Halbfinals, die Entscheidung um den Titel fällt um 21.30 Uhr.
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