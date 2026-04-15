Darts - Hintergrundmusik? Charlie Manby enthüllt spannende Idee

ran Mehr Sport Darts: Netzreaktionen zu Luke Littlers unsportlichem Verhalten Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Darts-Profi Charlie Manby kann mit der stillen Atmosphäre bei Floor-Turnieren nichts anfangen und hofft auf eine Änderung.

Interessanter Ansatz von Charlie Manby. Der britische Darts-Profi setzt sich dafür ein, dass bei Floor-Turnieren der PDC in Zukunft Hintergrundmusik eingesetzt wird. Bislang werden die Events in stiller Atmosphäre ausgetragen. Für Manby, der am Anfang seiner Pro-Tour-Karriere steht, zeigte sich in den vergangenen Monaten ein signifikanter Unterschied zwischen den großen TV-Turnieren und den Floor-Veranstaltungen. Während bei der WM im Ally Pally tausende Zuschauer für Stimmung sorgen, fand er nur kurze Zeit später eine andere Atmosphäre vor. "Pro Spieler darfst du nur eine Begleitperson mitnehmen, und außerdem ist es still", erläuterte Manby bei "talkSPORT" die Gegebenheiten: "Wenn du gerade von 3.000 Leuten im Alexandra Palace kommst, ist das schon etwas anderes."

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Hintergrundmusik bei Floor-Veranstaltungen Erst kürzlich hatte der britische TV-Moderator Andy Goldstein vorgeschlagen, während den Floor-Partien Hintergrundmusik laufen zu lassen. Als Vergleiche zog er unter anderem Sportarten wie Pool und Tennis heran, in denen auf Nebenbühnen immer wieder musikalische Untermalung betrieben wird – in den großen Arenen allerdings nicht. Für Manby eine gute Idee. "Vielleicht schon, ja. Es ist definitiv etwas, das den Leuten gefallen könnte. Wenn ich zu Hause trainiere, läuft im Hintergrund immer etwas. Ich kann nicht in Stille trainieren." So ist die Geräuschkulisse für den 20-Jährigen auf der Pro Tour zwar "nicht völlig still, aber es passiert nicht viel. Man hört im Grunde nur ein leises Murmeln von allen."