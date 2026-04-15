Nach dem Ausschluss von Transgender-Frauen von Frauen-Wettbewerben der PDC zeigt eine Darts-Legende ihr Unverständnis.

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat Transgender-Frauen von zukünftigen Events der Frauen-Wettbewerbe ausgeschlossen. Jetzt äußert sich eine niederländische Darts-Legende dazu.

"Die PDC will keine Männer bei den Frauen, aber dann sollten sie es umgekehrt auch nicht wollen", sagt der frühere Darts-Profi Co Stompé gegenüber "Sportnieuws.nl".

Und weiter: "Doch genau das tun sie. Wenn sie wirklich so entschieden sind und so genau wissen, wie es ist, dann müssten sie die Kategorien Mann und Frau strikt voneinander trennen. Derzeit profitieren die Frauen weiterhin von der Ausnahmeregelung, die die PDC ihnen bietet."

Stompé, der bis 2013 in der PDC aktiv war und zweimal ins Viertelfinale der WM vorstoßen konnte, steht damit auch seiner Landsfrau Noa-Lynn van Leuven bei.