Darts - PDC folgt IOC: Ausschluss von Transfrauen

Die PDC verschärft ihre Richtlinien und lässt keine Transpersonen mehr an Frauenturnieren teilnehmen. Der Beschluss wirft Fragen auf.

Hilflos blickte Noa-Lynn van Leuven in die Kamera, nachdem sie gerade unfreiwillig "in den Ruhestand geschickt" worden war. "Ich habe jahrelang so verdammt hart gearbeitet, um hierhin zu kommen", sagte die Dartsspielerin in einem Video auf Instagram: "Und jetzt, mit nur einer Entscheidung, wird mir gesagt, ich gehöre nicht mehr dazu."

Die Regelhüter ihres Sports haben eine für van Leuven schwerwiegende Entscheidung getroffen. Am Donnerstag verkündete die Darts Regulation Authority (DRA), dass mit sofortiger Wirkung nur noch "biologische Frauen" an Frauenturnieren teilnehmen dürfen. Das betrifft auch die PDC, die größte Organisation im Profidarts. Van Leuven hatte sich 2014 für eine geschlechtsangleichende Operation entschieden und ihre Transition 2022 abgeschlossen.

Das Thema sei "schwierig", sagte Marcus Meier, Vizepräsident des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) dem SID. In einigen Sportarten gebe es gewiss körperliche Vorteile für Transfrauen, "aber es gibt auch Spielerinnen, die sich mit der Männerriege messen können. Die hätten auch keine Probleme, gegen Transfrauen spielen zu müssen", sagte Meier.

Die Diskussion gibt es seit Jahren, doch woher kommt das Umdenken? Die DRA war zuvor mit der Zulassung von Transfrauen für Frauenwettbewerbe den Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gefolgt - auch wenn Darts keine olympische Sportart ist. Das IOC führte Ende März genetische Geschlechtstests zur Klärung der Startberechtigung in Frauenwettbewerben ein und erklärte, dass männliche Chromosome einen Vorteil in Sportarten bieten, bei denen es auf Kraft oder Ausdauer ankomme.