Darts
Darts-Star Simon Whitlock geht ungewöhnlicher Sportart nach
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:19 Min
Simon Whitlock, WM-Finalist von 2010, lässt seine Darts-Karriere langsam austrudeln und geht neuerdings einer neuen Sportart nach.
Anfang 2025 verlor Simon Whitlock seine Tourcard. Seither nimmt der Australier nur noch selten an großen Turnieren teil.
Trotzdem konnte der mittlerweile 57-Jährige einige Erfolge feiern. Ende vergangenen Jahres gewann er beispielsweise die erste Ausgabe der PDC ANZ Premier League (ähnlich der Premier League in Europa), die an acht Spieltagen in verschiedenen Städten in Australien und Neuseeland ausgetragen wurde.
Doch Whitlock spielt nicht mehr nur Darts. Im "Double Tops"-Podcast erzählte der "Wizard" nun von einem ganz neuen Hobby: "Ich nehme hin und wieder etwas Geld mit Armwrestling mit. Ein Zehner hier, zwanzig Pfund da — es hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Arme meines Gegners sind."
"Es ist wahrscheinlich das Schlechteste, was man als Darts-Profi tun kann, aber ich liebe Armwrestling und fordere jeden Dartspieler heraus", so Whitlock weiter.
Whitlock besiegte sogar einen deutschen Darts-Star
Den einen oder anderen hat der Australier laut eigener Aussage bereits geschlagen - wohl auch Lukas Wenig: "Erst letzte Woche. Ich habe ziemlich locker gewonnen. Er ist ein Powerlifter, aber seine Handgelenke sind schwach."
Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr. Wie sein Sohn Mason erzählte, habe er seinem Vater sogar eine spezielle Armwrestling-Bank besorgt, um zu trainieren und die Geldbeträge zu erhöhen: "Ich habe ihn auch schon Matches für fünfzig Pfund machen sehen. Er zieht das wirklich durch."