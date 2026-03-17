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Darts: Ricky Evans berichtet von kuriosem Missgeschick - unten ohne erfolgreich!
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Videoclip • 01:02 Min
"Rapid Ricky" macht seinem Namen wieder mal alle Ehre. Bei den Dutch Darts Championship musste der Engländer improvisieren, nachdem ein Besuch im Fastfood-Restaurant und das Adrenalin für eine explosive Mischung gesorgt hatten.
Es gibt eine alte Faustregel für Menschen, die auf Reisen gehen: Immer eine Unterhose mehr mitnehmen, als eigentlich benötigt wird.
Darts-Star Ricky Evans berücksichtigte diese Weisheit nicht – und musste deshalb mehrere Spiele ohne Unterwäsche bestreiten, wie er nun amüsiert erzählte.
"Rapid Ricky", der immer wieder für eine skurrile Geschichte oder eine lustige Anekdote gut ist, erreichte 2018 das Finale der Dutch Darts Championship, obwohl er in letzten drei Spielen ohne Unterhose auskommen musste.
Das Finale verlor der Engländer zwar mit 5:8 gegen Ian White, doch sein unvollständiges Outfit blieb unbemerkt. Der Grund für den luftigen Auftritt war ein Missgeschick nach einem Besuch in einem Fastfood-Restaurant. Offenbar sorgte eine Kombination aus fettigem Essen und dem Adrenalin vor dem Match dafür, dass Evans kurzzeitig die Kontrolle über seine Verdauung verlor.
Ricky Evans: "Der Schuss ging nach hinten los"
"Ich möchte eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir hatten gegessen und ich habe es mir selbst zuzuschreiben", erzählte der 35-Jährige bei "talkSPORT".
"Ich erinnere mich, dass mein damaliger Manager und Stephen Bunting noch etwas aßen, bevor sie nach Hause fuhren. Ich glaube, ich hatte bei McDonald’s gegessen, dann kam vielleicht das Adrenalin oder der Druck, Spiele zu gewinnen, dazu. Ich dachte, alles sei in Ordnung, aber der Schuss ging nach hinten los", erzählte der Darts-Profi.
Da er keine Ersatz-Unterwäsche dabei hatte, blieb nur eine radikale Lösung: "Also zog ich sie aus, warf sie in den Müll und spielte die nächsten drei Spiele ohne alles."
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Evans gewann zwei Partien ohne Unterhose
Wirklich behindert wurde Engländer durch das Missgeschick aber nicht. Ganz im Gegenteil, er fühlte sich regelrecht beflügelt. "Es war brillant, wie ein Hauch frischer Luft", erzählte Evans, der zwischenzeitlich auch noch damit zu kämpfen hatte, dass der Reisverschluss seiner Hose klemmte.
"Ich hatte ohne Boxershorts Joe Cullen und William O’Connor besiegt. Dann dachte ich mir, dass ich das Turnier wahnsinnig gerne ohne Unterhose gewinnen würde", berichtete "Rapid Ricky".
Dieser Wunsch blieb ihm im Finale zwar verwehrt, auch als Glücksbringer scheint das Experiment nicht dauerhaft getaugt zu haben. Ricky Evans hat sich zwar nicht dazu geäußert, aber vermutlich hat er jetzt immer ein Notfall-Exemplar im Gepäck.
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