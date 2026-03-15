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Darts - Nach Buhrufen: Stephen Bunting reagiert erbost - "Hat das Spiel verdorben"
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Darts-Star Stephen Bunting hat auf die Buhrufe und Pfiffe bei der der European Darts Trophy in Göttingen reagiert.
Unschöne Szenen bei der European Darts Trophy in Göttingen!
Beim 6:5-Sieg von Niko Springer in der Runde der letzten 32 gab es im entscheidenden Moment des Spiels Pfiffe gegen dessen Gegner Stephen Bunting. Nun reagierte der Engländer via Instagram darauf.
"Das Engagement, das wir als Dartspieler zeigen, bleibt oft unbemerkt. Ich erhalte großartige Unterstützung von meiner Familie, von der ich ständig getrennt bin, von meinen Sponsoren und meinem Management sowie generell von 99 Prozent der Fans", schrieb Bunting in seinem Statement.
Bunting: "Das Pfeifen hat das Spiel verdorben"
Dann wandte sich Bunting direkt an die Leute, die ihn in Göttingen ausgebuht hatten. "In wichtigen Momenten eines Spiels zu buhen und zu pfeifen, ist inakzeptabel, und wenn man das tun will, soll man zu einem Fußballspiel gehen. Das Pfeifen hat das Spiel verdorben", erklärte der 40-Jährige.
Zudem deutete Bunting an, dass deutsche Fans in der Darts-Szene nicht sonderlich beliebt seien. "Ich verstehe, warum bestimmte Spieler wegen der Pfiffe hier nicht hinreisen wollen - aber wie gesagt: Es ist nicht immer so und ich liebe meine Fans in Deutschland, speziell die wahren", erklärte der Darts-Profi.
Dennoch wollte Bunting es sich nicht nehmen lassen, auch seinen deutschen Anhängern zu danken. "Ich liebe meine Fans, besonders die wahren in Deutschland. Danke, Leute, und hoffentlich bis bald. Ich habe viele tolle Abende in Deutschland erlebt, darunter einen meiner berühmtesten in Berlin, und ich freue mich darauf, all die echten Fans dort an diesem Abend zu sehen", meinte Bunting in seinem Statement.
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