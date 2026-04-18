Der European Darts Grand Prix findet vom 17. bis 19. April 2026 im Glaspalast, Sindelfingen, in Deutschland statt. ran hat die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Darts in Deutschland: Der European Darts Grand Prix ist das fünfte von insgesamt 15 Turnieren der PDC European Tour, die Teil der PDC Pro Tour 2026 ist. Das Ranglistenturnier gastiert Mitte April in Deutschland.

Bis zum Viertelfinale wird dabei im Format Best-of-11-Legs gespielt, beim Halbfinale sind Best-of-13-Legs nötig, im Finale am Sonntag sogar Best-of-15-Legs.

Vergangenes Jahr setzte sich Gary Anderson im Finale des European Darts Grand Prix 2025 gegen Andrew Gilding durch. Der 54-jährige Schotte gewann mit 8:0 und verteidigte damit seinen Titel.

Dirk van Duijvenbode und Luke Woodhouse erreichten in Sindelfingen die Vorschlussrunde. Martin Schindler schaffte es als bester Deutscher in das Achtelfinale.