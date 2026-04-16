Darts Premier League: Jonny Clayton siegt in Rotterdam - Pfiffe gegen Luke Littler

Der Waliser Jonny Clayton hat am 11. Spieltag der Darts Premier League im niederländischen Rotterdam triumphiert. Für Superstar Luke Littler gab es zunächst sogar Pfiffe.

Nach der Kontroverse zuletzt zwischen Luke Littler und dem Niederlanden Gian van Veen wurde der Weltmeister zum 11. Spieltag der Premier League in Rotterdam zunächst mit Pfiffen empfangen.

Dennoch behielt Littler, der besonders im Viertelfinale gegen Price konsequent ausgebuht und ausgepfiffen wurde, erst einmal den Fokus und kam in den Niederlanden am Donnerstag dennoch mal wieder bis ins Finale.

Im Endspiel um den Tagessieg musste sich der Engländer dann aber mit 4:6 gegen Jonny Clayton aus Wales geschlagen geben. Zuvor schlug der 19-Jährige zunächst im Viertelfinale Gerwyn Price mit 6:3 und im Halbfinale Premier-League-Titelverteidiger Luke Humphries mit 6:5.

Tagessieger Clayton, der nun zum zweiten Mal in Folge in der Premier League gewann, behauptete sich zuvor im Viertelfinale mit 6:2 gegen Lokalmatador Michael van Gerwen und setzte sich im Halbfinale im Entscheidungssatz mit 6:5 gegen Josh Rock durch.