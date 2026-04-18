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European Darts Grand Prix 2026 jetzt live im Free-TV und Joyn Stream: Preisgeld, Teilnehmer - alle Infos zum Turnier
Aktualisiert:von ran
European Darts Grand Prix live im Stream
Der European Darts Grand Prix findet vom 17. bis 19. April 2026 im Glaspalast, Sindelfingen, in Deutschland statt. ran hat die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Darts in Deutschland: Der European Darts Grand Prix ist das fünfte von insgesamt 15 Turnieren der PDC European Tour, die Teil der PDC Pro Tour 2026 ist. Das Ranglistenturnier gastiert Mitte April in Deutschland.
Bis zum Viertelfinale wird dabei im Format Best-of-11-Legs gespielt, beim Halbfinale sind Best-of-13-Legs nötig, im Finale am Sonntag sogar Best-of-15-Legs.
Vergangenes Jahr setzte sich Gary Anderson im Finale des European Darts Grand Prix 2025 gegen Andrew Gilding durch. Der 54-jährige Schotte gewann mit 8:0 und verteidigte damit seinen Titel.
Dirk van Duijvenbode und Luke Woodhouse erreichten in Sindelfingen die Vorschlussrunde. Martin Schindler schaffte es als bester Deutscher in das Achtelfinale.
European Darts Grand Prix: Wie funktioniert die Qualifikation?
Das Quali-Modell wurde erst vor zwei Jahren erfolgreich überarbeitet: Nun sind die Top 16 der Weltrangliste automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt.
Hinzu kommen die Top-16-Spieler des Pro-Tour-Order-of-Merit, zehn Gewinner des Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifikanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant. Alle gesetzten Spieler starten erst in der zweiten Runde.
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European Darts Grand Prix in Deutschland: Die gesetzten Spieler
Das sind die 16 gesetzten Spieler für den Grand Prix im Glaspalast:
Gian van Veen
Jonny Clayton
James Wade
Josh Rock
Danny Noppert
Gary Anderson
Ryan Searle
Chris Dobey
Ross Smith
Nathan Aspinall
Martin Schindler
Jermaine Wattimena
Mike De Decker
Wie hoch ist das Preisgeld beim European Darts Grand Prix?
Bei dem Turnier werden insgesamt 230.000 Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet. Das sind umgerechnet circa 263.800 Euro. Und so verteilt sich der Preispool:
Sieger: 35.000 Pfund
Finalist: 15.000 Pfund
Halbfinalisten: 10.000 Pfund
Viertelfinalisten: 8.000 Pfund
Achtelfinalisten: 5.000 Pfund
Verlierer der 2. Runde: 3.500 Pfund
Verlierer der Vorrunde 2.000 Pfund
Darts-Videos
European Darts Grand Prix 2026 live: Wird das Event im Free-TV übertragen?
Ja, der European Darts Grand Prix 2026 wird im Free-TV von Sport1 gezeigt.
PDC European Tour: Wo kann man den European Darts Grand Prix kostenlos im Stream schauen?
Ein Livestream für den European Darts Grand Prix gibt es auf Joyn.
Alle Informationen zum European Darts Grand Prix 2026 in der Übersicht:
Garnd Prix: European Darts
Austragungsort: Glaspalast, Sindelfingen, in Deutschland
Datum: 17. bis 19. April 2026
Preisgeld: 35.000 Pfund für den Sieger
Livestream: Auf Joyn