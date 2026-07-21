Darts - Mit Neundarter: Luke Littler im Viertelfinale des World Matchplay

ran Mehr Sport Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Darts-Weltmeister Luke Littler stürmt unaufhaltsam dem nächsten großen Titel entgegen. Der Titelverteidiger zeigte im Achtelfinale des World Matchplay gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall seine ganze Klasse, beim 11:8 verzauberte der 19-Jährige die Fans in den Winter Gardens von Blackpool gar mit einem Neundarter.

Littler gelang bereits im ersten Leg das perfekte Spiel - und im vierten beinahe nochmal. Mit dem letzten Pfeil verpasste der Dominator aber die Doppel-12. Aspinall hielt die Partie dennoch lange offen. Zwar spielte Littler den zweithöchsten Average der Turniergeschichte (113,68 Punkte im Schnitt), für den Sieg musste er aber ordentlich kämpfen. Im Viertelfinale trifft Littler, der in Runde eins den Mainzer Niko Springer besiegt hatte, auf Josh Rock (Nordirland) oder Stephen Bunting (England). Gegen Rock hatte der Dominator vor einem Jahr, ebenfalls beim zweitwichtigsten Turnier der Saison, seinen letzten Neundarter geworfen. Insgesamt steht Littler nun bei fünf "Neunern" bei TV-Turnieren.

- Anzeige -

- Anzeige -