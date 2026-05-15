ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Darauf achtet unser Goalie beim Training besonders Videoclip • 02:35 Min Link kopieren Teilen

Im exklusiven Interview mit Ex-Bundestrainer Uwe Krupp spricht er über die Zusammenstellung des DEB-Kaders, fehlende NHL-Stars und wieso das sogar ein Vorteil sein kann.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft blieb bei den Olympischen Spielen hinter den Erwartungen zurück. Eishockey-WM 2026: Finnland - Deutschland im Ticker, Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream Nun soll bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz alles besser werden. Ex-Bundestrainer und ran-Experte Uwe Krupp ist optimistisch, wie er im exklusiven Interview verrät.

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Eishockey-WM ohne Leon Draisaitl: "Unsere größten Erfolge waren ohne die Besten" ran: Bei den Olympischen Spielen waren noch alle NHL-Stars dabei, auch Leon Draisaitl. Er und manch anderer fehlen jetzt. Wie schätzen Sie die Situation rund um den Kader ein? Uwe Krupp: Es wird nach der Nominierung natürlich immer viel über die gesprochen, die nicht dabei sind. Ich glaube aber, dass das Olympische Turnier eine außergewöhnliche Situation war – man hatte alle Spieler zur Verfügung, auch die, die in Nordamerika beheimatet sind. Jetzt, in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, sind wir wieder dort, wo die Norm ist: Spieler mehrheitlich aus Europa in ihren gewohnten Rollen, mit denen wir diesen Kader zusammenstellen müssen. Eishockey-WM 2026: Free-TV-Übertragungen, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos im Überblick ran: Leon Draisaitl hat nach Olympia bemängelt, dass der Erwartungsdruck in den deutschen Medien viel zu hoch gewesen sei. Könnte es jetzt ein Vorteil sein, dass die absolute Topriege nicht dabei ist? Krupp: Fakt ist, dass wir im Vergleich mit anderen Nationen, an denen wir gemessen wurden, doch ganz wenig Erfahrung in einem Best-gegen-Best-Turnier haben. Unsere größten Erfolge im Eishockey, ob bei Weltmeisterschaften oder mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018, waren Turniere ohne die besten Spieler der Welt. Das aktuelle Weltmeisterschaft ist eine, auf die wir basierend auf unserer Erfahrungswerte und Leistungen der letzten Jahre, durchaus zuversichtlich entgegen schauen können.

Schlüsselspieler Moritz Seider? "Moritz ist ein Leader" ran: Moritz Seider ist dabei und sicherlich der klangvollste Name im Kader – ebenso Philipp Grubauer. Wie sehen Sie ihre Rolle? Krupp: Mit Moritz Seider und Philipp Grubauer haben wir zwei absolute Topstars aus der NHL in ganz wichtigen Positionen. Mit Grubauer haben wir im Tor einen sicheren Rückhalt, der uns auch in schwierigen Situationen die entscheidenden Paraden geben kann. Moritz ist ein Leader und wird die Abwehr stabilisieren. In der Nachbereitung des letzten Turniere gab es gerade bei ein paar defensiven Statistiken Luft nach oben. Da werden uns diese zwei Personalien sehr viel helfen. ran: Wie sehen Sie die Abwehr generell im Vergleich mit anderen Nationen? Hinter Seider ist schließlich die Creme de la Creme der DEL versammelt. Krupp: In dieser Mannschaft erscheint mir die Rollenverteilung klarer als noch bei den Olympischen Spielen. Wir haben Spieler, deren Stärke eindeutig im Zweiwegspiel liegt und die in der Lage sind bei Bedarf, defensive Aufgaben zu übernehmen. Ich denke, wir haben aus den letzten Turnieren gelernt, dass eine klare Rollenverteilung und die Akzeptanz dieser Rollen von Seiten der Spieler unumgehlich ist. Und die Olympischen Spiele haben das noch einmal unterstrichen.

Eishockey WM - Uwe Krupp sicher: Zweite Reihe wird wertvollen Teil liefern ran: Könnte man sagen, dass es in der Offensive nun mehr „Arbeiter" gibt? Ist das auch die Marschrichtung für das Turnier? Krupp: Das ist zum einen der Kaderzusammenstellung geschuldet, zum anderen den Erkenntnissen aus den zurückliegenden Auftritten. Deutschlands größte Erfolge wurden mit Mannschaften erzielt deren Stärke durch das Kollektiv kam und nicht mit reinen Highlight-Spielern. Der internationale Spielertyp, der bei einer WM effektiv ist, muss sicherlich auch wissen, wie man verteidigt. Für jeden Spieler ist das schnellere internationale Niveau eine Herausforderung und man braucht läuferische Qualität, Zweikampfstärke und Hockey IQ. ran: Wer im Kader könnte eine positive Überraschung werden? Krupp: Wir haben eine Handvoll Neulinge, für die es natürlich eine Herausforderung sein wird, erstmals dabei zu sein. Ich möchte eigentlich niemanden im voraus herausheben, aber ich sehe eine recht große Rolle für Spielertypen wie Nico Krämmer, Manuel Wiederer, Parker Tuomie oder Alexander Ehl. Diese Jungs werden sich ihre Eiszeit erarbeiten und sind ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Generell gilt: Die Spieler aus der zweiten Reihe, über die weniger gesprochen wird und die nicht so im Rampenlicht stehen, geben dem Team den Charakter und eine Identität. Immer wenn wir ein gutes Turnier gespielt haben, kamen aus genau dieser zweiten Reihe wertvolle Beiträge, die am Ende spielentscheidend waren.

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