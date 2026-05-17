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Eishockey-WM 2026: NHL-Star verstärkt das deutsche Team
Aktualisiert:von SID
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Eishockey-WM: So funktioniert der Turniermodus
Videoclip • 01:20 Min
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft darf sich über einen prominenten Neuzugang freuen: Lukas Reichel stößt doch noch zum WM-Kader.
Lukas Reichel steht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nun doch für die WM in der Schweiz zur Verfügung.
Nur gut 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Olympiadritten Finnland am Freitag (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben) gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Anreise des NHL-Stürmers bekannt. Für Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.
Zuletzt hatte es nach einer Absage des gebürtigen Nürnbergers Reichel ausgesehen, die in seiner ungeklärten Vertragssituation in der nordamerikanischen Eliteklasse begründet war.
Reichels Vertrag bei der Boston Bruins war ausgelaufen, der Stürmer damit Free Agent. Die Zukunft Reichels sei nun geklärt. Laut DEB habe er "in den vergangenen Tagen einen neuen NHL-Vertrag unterzeichnet".
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Bundestrainer Harold Kreis zeigte sich "überzeugt, dass er unserem Spiel noch einmal eine zusätzliche Qualität verleihen kann. Das haben auch seine jüngsten Einsätze bei den internationalen Turnieren verdeutlicht. Deshalb war für uns klar, dass wir ihn kurzfristig nominieren werden, sobald die Vertragssituation geklärt ist. Wir freuen uns, dass es noch rechtzeitig geklappt hat."
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Für Reichel, der am Sonntag seinen 24. Geburtstag feiert, wird es das fünfte WM-Turnier seit 2021 - beim Silbercoup 2023 hatte er gefehlt. Im Kader von Kreis stehen neben Reichel in Moritz Seider, Philipp Grubauer und Joshua Samanski drei weitere NHL-Profis.
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