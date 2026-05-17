Eishockey-WM 2026: NHL-Star verstärkt das deutsche Team

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft darf sich über einen prominenten Neuzugang freuen: Lukas Reichel stößt doch noch zum WM-Kader.

Lukas Reichel steht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nun doch für die WM in der Schweiz zur Verfügung.

Nur gut 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Olympiadritten Finnland am Freitag (ab 15:45 Uhr live auf ProSieben) gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Anreise des NHL-Stürmers bekannt. Für Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.

Zuletzt hatte es nach einer Absage des gebürtigen Nürnbergers Reichel ausgesehen, die in seiner ungeklärten Vertragssituation in der nordamerikanischen Eliteklasse begründet war.

Reichels Vertrag bei der Boston Bruins war ausgelaufen, der Stürmer damit Free Agent. Die Zukunft Reichels sei nun geklärt. Laut DEB habe er "in den vergangenen Tagen einen neuen NHL-Vertrag unterzeichnet".