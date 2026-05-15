Eishockey-WM 2026: Spektakuläres Auftaktduell zwischen Kanada und Schweden
HIGHLIGHTS: Kanadas Zauber-Tor sorgt für Entscheidung
Topfavorit Kanada gibt sich zum Auftakt in die Eishockey-WM 2026 keine Blöße.
Rekordchampion Kanada hat seine Favoritenrolle bei der Eishockey-WM in der Schweiz direkt untermauert. 82 Tage nach dem verlorenen Olympia-Finale von Mailand gewann die Mannschaft um Altstar Sidney Crosby und Toptalent Macklin Celebrini das spektakuläre Topduell der Gruppe B zum Auftakt in Fribourg gegen Schweden mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).
John Tavares (3.) und Ryan O'Reilly (17.) brachten die Kanadier in Führung. Schweden schlug aber zurück: Jacob Larsson (29.) und Lucas Raymond (32.) glichen aus. Nach Treffern durch den Kanadier Dylan Holloway (35.) und Matthias Ekholm (36.), Teamkollege bei den Edmonton Oilers von Leon Draisaitl, ging es mit einem Unentschieden ins Schlussdrittel. In diesem sorgten Connor Brown (44.) und Dylan Cozens (53.) für den Sieg der Ahornblätter. Crosby und Celebrini blieben ohne Scorerpunkt.
Kanada wartet seit dem Gewinn 2023 gegen Deutschland auf den nächsten WM-Titel, es wäre der 29. Im vergangenen Jahr war das Eishockey-Mutterland sensationell im Viertelfinale an Co-Gastgeber Dänemark gescheitert.
Nächste Eishockey-Streams
Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport
