In der 2. Bundesliga untermauert Hannover 96 durch einen Auswärtssieg in Karlsruhe die Aufstiegs-Ambitionen. Dabei treffen die Niedersachsen zweimal spät.

Hannover 96 hat erneut seine Qualität als beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt und seinen Traum vom Aufstieg am Leben gehalten.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann beim Karlsruher SC mit 3:1 (1:1) und springt damit vorerst an der SV Elversberg vorbei auf den Relegationsplatz. Pünktlich zum Saisonfinale präsentieren sich die Niedersachsen stabil: Seit inzwischen sechs Spielen ist Hannover ohne Niederlage.

Mustapha Bundu (16.) nährte Hannovers Aufstiegsträume zunächst, ehe Fabian Schleusener (44.) für den KSC ausglich. In der Schlussphase sorgten Kolja Oudenne (81.) und Daisuke Yokota (90.+8/Foulelfmeter) letztlich für Hannoveraner Jubel.