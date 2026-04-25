Fußball
2. Bundesliga - Später Sieg beim KSC: Hannover 96 springt auf den Relegationsplatz
Veröffentlicht:von SID
2. Bundesliga
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Videoclip • 01:04 Min
In der 2. Bundesliga untermauert Hannover 96 durch einen Auswärtssieg in Karlsruhe die Aufstiegs-Ambitionen. Dabei treffen die Niedersachsen zweimal spät.
Hannover 96 hat erneut seine Qualität als beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt und seinen Traum vom Aufstieg am Leben gehalten.
Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann beim Karlsruher SC mit 3:1 (1:1) und springt damit vorerst an der SV Elversberg vorbei auf den Relegationsplatz. Pünktlich zum Saisonfinale präsentieren sich die Niedersachsen stabil: Seit inzwischen sechs Spielen ist Hannover ohne Niederlage.
Mustapha Bundu (16.) nährte Hannovers Aufstiegsträume zunächst, ehe Fabian Schleusener (44.) für den KSC ausglich. In der Schlussphase sorgten Kolja Oudenne (81.) und Daisuke Yokota (90.+8/Foulelfmeter) letztlich für Hannoveraner Jubel.
Oudenne-Tor lässt 96 von der Bundesliga träumen
Beide Teams starteten verhalten in die Partie, große Chancen gab es in der ersten Viertelstunde auf keiner Seite. Untypisch für Hannover unter Titz war die Führung mit dem ersten Torschuss: Anstelle üppiger Chancenverschwendung bedankte sich Bundu direkt für den Startelfeinsatz.
Karlsruhe agierte zu statisch und fand offensiv überhaupt nicht statt - bis kurz vor dem Halbzeitpfiff: Zunächst vergab Philipp Förster (40.) eine Riesengelegenheit, kurz darauf machte es Schleusener aus kurzer Distanz besser.
Spätestens mit dem Ausgleich ging bei Hannover die Struktur im Spiel verloren. Das Spiel plätscherte mit wenigen Chancen dahin: Havard Nielsens Versuch klärte Marcel Franke für den bereits geschlagenen Hans Christian Bernat (78.). Schließlich war es dann Oudenne, der 96 weiter von der Bundesliga-Rückkehr träumen lässt. Nachdem Bernat Husseyn Chakroun in der Nachspielzeit elfmeterwürdig von den Beinen geholt hatte, traf Yokota zudem zum 3:1-Endstand.
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