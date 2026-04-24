2. Bundesliga
2. Liga: Fortuna Düsseldorf on Fire! Auch Eintracht Braunschweig feiert wichtigen Sieg
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Julian Draxler lässt aufhorchen: Ex-Schalker schießt direkte Ecke ins Tor
Videoclip • 01:02 Min
Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga haben am Freitagabend gleich zwei Kellerkinder Grund zur Freude.
Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat im Kampf um den Klassenerhalt ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet. Gegen Dynamo Dresden gewann das Team von Trainer Alexander Ende am Freitagabend mit 3:1 (2:0). Durch den ersten Sieg nach zuletzt fünf Pleiten in Serie verließen die Rheinländer vorerst die Abstiegsränge.
Cedric Itten (11.), Emmanuel Iyoha (17.) und Luca Raimund (58.) schossen Fortuna zum ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Ende, der sein Debüt am vergangenen Samstag beim 1. FC Magdeburg noch mit 0:2 verloren hatte.
Jakob Lemmer (90.) traf für Dynamo. Drei Spieltage vor Schluss haben die Düsseldorfer 34 Punkte auf dem Konto, es bleibt jedoch eng im Tabellenkeller.
In der Merkur-Spiel-Arena brachte ein Geniestreich von Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier die frühe Führung. Nach einem präzisen Abschlag des Schlussmannes war Itten frei durch und lupfte den Ball ins Tor. In der Folge agierte Dresden jedoch durchaus gefährlich - Jason Ceka (16.) vergab die Chance auf den Ausgleich. Eine Minute später landete eine Düsseldorfer Ecke bei Iyoha, dessen abgefälschter Schuss ins Netz rollte.
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Düsseldorf sendet Lebenszeichen
Trotz des Rückstands drückten die Gäste und ließen mehrere Gelegenheiten auf den Anschluss aus. Einen Versuch von Dresdens Robert Wagner (34.) parierte Kastenmeier. Als dieser jedoch dem Ball nachging, kam ihm Ceka zuvor. Dessen Hereingabe vor das leere Tor klärte Elias Egouli in der Not.
Vor der Pause wiederholte Kastenmeier sein gewitztes langes Anspiel auf Itten (41.) von vor dem 1:0, diesmal scheiterte der Angreifer aber an Dresdens Keeper Tim Schreiber.
Nach der Pause kam Dresden angriffslustig aus der Kabine. Kastenmeier hielt stark gegen Ben Bobzien (47.). Die Vorentscheidung brachte Raimunds Treffer nach kluger Vorarbeit von Itten. Später rettete Schreiber Dresden mit einer Parade gegen einen Kopfball von Itten (68.) vor noch Schlimmerem. Dynamo rannte in der Schlussphase an, Lemmers Tor kam letztlich zu spät.
Braunschweig verschafft sich Luft
Big Points im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat im engen Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend dank einer kämpferischen Topleistung mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern und verließen vorerst den Relegationsrang.
Die zahlreichen Konkurrenten im Tabellenkeller können in den kommenden Tagen nachlegen, doch nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg verschafften sich die Niedersachsen endlich etwas Luft.
Faride Alidou (14.) und Erencan Yardimci (72.) erzielten in einer ausgeglichenen Partie die Treffer, dank denen die Eintracht nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Der FCK, dessen Fans wütend auf die Niederlage reagierten, steckt im Mittelfeld fest.
Angreifer Alidou profitierte bei seinem frühen Tor von einem Patzer von Kaiserslauterns jungem Keeper Enis Kamga (18). Der eigentliche Ersatztorhüter ließ einen Abschluss von Lino Tempelmann vor die Füße Alidous abprallen. Dem FCK fehlte im Anschluss die offensive Durchschlagskraft. Die wenigen guten Chancen blieben ungenutzt.
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