2. Bundesliga: VfL Wolfsburg verpflichtet Wellenreuther

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verpflichtet Torhüter Timon Wellenreuther von Feyenoord Rotterdam. Bei den Wölfen soll der 30-Jährige die neue Nummer eins werden und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Das verkündete der Verein am Donnerstag.

"Die Rückkehr in den deutschen Profifußball ist für mich ein besonderer Schritt. Ich bin jemand, der Herausforderungen mag und anpackt", sagte Wellenreuther.

Wellenreuther machte seine Profi-Anfänge bei Schalke 04 und wagte 2017 den Schritt ins Ausland. Dort spielte er zunächst für Willem II Tilburg und den RSC Anderlecht, ehe er 2022 zu Feyenoord Rotterdam wechselte. Mit Feyenoord gewann er 2024 die niederländische Meisterschaft. Nach neun Jahren kehrt er nun nach Deutschland zurück.