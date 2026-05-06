2. Bundesliga
Hertha BSC: Millionen-Betrag soll ausstehen - Sponsor zahlt laut Medienbericht nicht mehr
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Hertha BSC wartet laut einem Medienbericht seit sechs Monaten auf das Geld vom Hauptsponsor. Ein hoher Betrag soll ausstehen.
Hertha BSC hat offenbar mehrere Baustellen.
Sportlich blieben die Berliner auch in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Die letzte Hoffnung auf den Aufstieg wurde längst verspielt. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz 3 zehn Punkte.
Nun kommt möglicherweise auch noch ein wirtschaftlicher Rückschlag hinzu. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Hauptsponsor bereits seit sechs Monaten kein Geld mehr zahlen.
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Seit Sommer 2024 ist das Unternehmen "CheckCars24" der Sponsor. Laut dem Bericht soll der Zahlungsverkehr des Berliner Autohändlers an den Zweitligisten bereits seit November ruhen.
Weil das Sponsoring-Volumen bei rund 2,1 Millionen Euro liegen soll, dürften sich die Außenstände laut der "Sport Bild" auf rund eine Million Euro belaufen.
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Hertha soll bereits prüfen, ob eine vorzeitige Beendigung des Vertrags möglich ist, der bis zum Jahr 2027 läuft. Auf Anfrage der "Sport Bild" dementierten die Berliner die ausbleibenden Zahlungen nicht.
Das Unternehmen soll bis Montagabend nicht auf die Anfrage des Verlags reagiert haben.
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