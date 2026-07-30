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1. FC Schweinfurt 05 vs. TSV 1860 München im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream - alle Informationen zum Regionalliga-Match

Aktualisiert:

von ran

17:30 SAT.1 Bayern

TSV 1860 München: Fans sammeln über 270.000 Euro für Trikotwerbung

Videoclip • 33 Sek • Ab 12

Die Regionalliga-Saison startet in Bayern unter anderem mit dem Duell zwischen Schweinfurt 05 und 1860 München. ran liefert alle wichtigen Infos zum Spiel.

Der TSV 1860 muss nach dem Insolvenzverfahren und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in der Regionalliga antreten.

Zum Auftakt der neuen Pflichtspielsaison geht es für die Münchner Löwen in der Regionalliga Bayern gegen Schweinfurt 05.

Der TSV 1860 München hatte die letzte Drittliga-Saison eigentlich auf einem soliden achten Platz abgeschlossen, jedoch ist das in Bezug auf die anstehende Runde kaum von Relevanz, da ein in vielen Teilen ein neues und deutlich unerfahreneres Team auf dem Platz stehen wird. Immerhin sind aber unter anderem mit Florian Niederlechner, Max Christiansen, Michael Eberwein und Max Reinthaler aber auch einige erprobte Akteure mit dabei.

Schweinfurt war in der vergangenen Saison als Aufsteiger in der 3. Liga vertreten, jedoch ging es nach Tabellenplatz 20 umgehend wieder zurück in die Regionalliga. Folgerichtig stehen auch die 05er vor einer Art Neustart.

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1. FC Schweinfurt 05 vs. 1860 München: Die wichtigsten Informationen

  • Begegnung: 1. FC Schweinfurt 05 vs. TSV 1860 München

  • Wettbewerb: Regionalliga Bayern (1. Spieltag)

  • Anpfiff: Samstag, 1. August, 14 Uhr

  • Spielort: Willy-Sachs-Stadion, Schweinfurt

  • Trainer:  Jan Gernlein (Schweinfurt), Alper Kayabunar (1860 München)

Regionalliga Bayern: Wo läuft die Partie zwischen Schweinfurt und 1860 München im TV?

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV 1860 München live im Free-TV.

Regionalliga Bayern: Wo gibt es einen Livestream zu Schweinfurt vs. 1860 München?

Das Regionalliga-Spiel wird von br24Sport und in der ARD-Mediathek gestreamt. Der ARD-Stream lässt sich zudem kostenfrei auf Joyn aufrufen.

Regionalliga Bayern: Wo finde ich einen Liveticker zu Schweinfurt 05 vs. 1860 München?

Einen Liveticker gibt es wie gewohnt unter ran.joyn.de.

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1860 München gastiert in Schweinfurt: Alle Infos zur Übertragung im Überblick

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