Die Regionalliga-Saison startet in Bayern unter anderem mit dem Duell zwischen Schweinfurt 05 und 1860 München. ran liefert alle wichtigen Infos zum Spiel.

Der TSV 1860 muss nach dem Insolvenzverfahren und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in der Regionalliga antreten.

Zum Auftakt der neuen Pflichtspielsaison geht es für die Münchner Löwen in der Regionalliga Bayern gegen Schweinfurt 05.

Der TSV 1860 München hatte die letzte Drittliga-Saison eigentlich auf einem soliden achten Platz abgeschlossen, jedoch ist das in Bezug auf die anstehende Runde kaum von Relevanz, da ein in vielen Teilen ein neues und deutlich unerfahreneres Team auf dem Platz stehen wird. Immerhin sind aber unter anderem mit Florian Niederlechner, Max Christiansen, Michael Eberwein und Max Reinthaler aber auch einige erprobte Akteure mit dabei.

Schweinfurt war in der vergangenen Saison als Aufsteiger in der 3. Liga vertreten, jedoch ging es nach Tabellenplatz 20 umgehend wieder zurück in die Regionalliga. Folgerichtig stehen auch die 05er vor einer Art Neustart.