Toto-Pokal
1860 München trifft in der 2. Runde im Toto-Pokal auf einen Landesligisten - alle Infos im Überblick
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
1860 München: Neues Logo spaltet die Fans
Videoclip • 01:28 Min
Der TSV 1860 München muss in der zweiten Runde des Toto-Pokals gegen den FC Wendelstein antreten. ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga und der Trennung von Hasan Ismaik einen weiteren einschneidenden Schritt gewagt und sein Logo geändert.
Rund um und im Verein aus Giesing tut sich aktuell viel. Im Toto-Pokal geht es gegen nach dem Erstrundensieg gegen Kreisligist SV Eintracht Berglern (5:0), in der 2. Rudne nun gegen den FC Wendelstein.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen Pflichtspiel der Löwen.
Wann findet das Pokalspiel von 1860 München statt?
Planmäßig soll die Partie am 4. August stattfinden. Die genauen Spieltermine werden nach der Abstimmung mit den teilnehmenden Vereinen bekanntgegeben.
Wo findet die 1860-Partie statt?
Die Löwen sind in der zweiten Hauptrunde des Pokals als Auswärtsteam gefragt und spielen damit auf der Sportanlage des Landesligisten in Mittelfranken.
Was ist der Toto-Pokal?
Der Toto-Pokal ist der bayrische Landespokal, an dem Amateurklubs aus den unteren Ligen sowie die Drittliga- und Regionalligavereine teilnehmen. Der Gewinner ist automatisch für die erste Hauptrunde des bundesweiten DFB-Pokals qualifiziert.
Toto-Pokal: Wird das 1860-Spiel im Free-TV übertragen?
Das ist noch nicht bekannt. Aber: Das Erstrundenspiel wurde live bei DF1 übertragen. Möglich, dass der Sender auch die Partie in der 2. Runde zeigt.
Gibt es für das Löwen-Match einen Livestream?
Sollte das Spiel von 1860 München erneut auf DF1 übertragen werden, kann dies auch auf Joyn verfolgt werden.
Toto-Pokal: Übersicht zur Übertragung von FC Wendelstein gegen 1860 München
Begegnung: FC Wendelstein vs. 1860 München
Datum und Uhrzeit: tbd
Trainer: Dirk Wagler (FC Wendelstein), Alper Kayabunar (TSV 1860 München)
Free-TV: tbd
Pay-TV: -
Livestream: tbd
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