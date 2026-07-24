1860 München trifft in der 2. Runde im Toto-Pokal auf einen Landesligisten - alle Infos im Überblick

Der TSV 1860 München muss in der zweiten Runde des Toto-Pokals gegen den FC Wendelstein antreten. ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga und der Trennung von Hasan Ismaik einen weiteren einschneidenden Schritt gewagt und sein Logo geändert.

Rund um und im Verein aus Giesing tut sich aktuell viel. Im Toto-Pokal geht es gegen nach dem Erstrundensieg gegen Kreisligist SV Eintracht Berglern (5:0), in der 2. Rudne nun gegen den FC Wendelstein.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen Pflichtspiel der Löwen.