3. Liga: Verl hält Anschluss an Spitzenränge

Berkan Taz (l.) überragt beim ungleichen Duell in Verl Bild: IMAGO/SID/IMAGO

Der SC Verl hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga gehalten. Gegen das bereits abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Schweinfurt gewannen die Ostwestfalen souverän mit 4:0 (3:0). Das Team von Trainer Tobias Strobl schob sich dadurch auf Rang vier vor, der Rückstand auf den Tabellen-Dritten Rot-Weiss Essen beträgt lediglich einen Punkt.