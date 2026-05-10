3. Liga
FC Bayern München: 1860-Fans verhöhnen FCB als "Champions-League-Versager"
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:17 Min
Das Aus des FC Bayern München in der Champions League sorgt bei den Fans des Erzrivalen 1860 München für Häme. In einem Fangesang gaben die "Löwen"-Fans den Bayern-Stars noch einen mit.
Auch ohne direkte Duelle lebt die Rivalität zwischen dem FC Bayern München und 1860 München weiter.
Bei der Partie in der 3. Liga zwischen 1860 und dem FC Ingolstadt sangen die Sechzig-Fans in der Heimkurve vom "Champions-League-Versager FCB".
Unter der Woche schieden die Bayern mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League aus. Das Hinspiel in Paris hatte der FCB mit 4:5 verloren.
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Letztes Münchner Pflichtspielduell im Profibereich schon fast 20 Jahre her
Großen Grund zum Jubeln hatten aber auch die "Löwen"-Fans am Sonntag nicht. Das sportlich bedeutungslose Heimspiel gegen Ingolstadt ging mit 1:2 verloren. 1860 wird als bereits feststehender Tabellenachter auch kommende Saison in der dritthöchsten Spielklasse auflaufen.
Das letzte direkte Pflichtspielduell der beiden Lokalrivalen im Profibereich ist bereits über 18 Jahre her: Im DFB-Pokal gewann der FC Bayern im Februar 2008 mit 1:0 nach Verlängerung. Die letzte Liga-Paarung liegt noch länger zurück: Im April 2004 gewann der FC Bayern ebenfalls mit 1:0.
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