FC Bayern - Vincent Kompany in Sorge: "Schwer zu verkraften"

Das Aus des FC Bayern München in der Champions League sorgt bei den Fans des Erzrivalen 1860 München für Häme. In einem Fangesang gaben die "Löwen"-Fans den Bayern-Stars noch einen mit.

Auch ohne direkte Duelle lebt die Rivalität zwischen dem FC Bayern München und 1860 München weiter.

Bei der Partie in der 3. Liga zwischen 1860 und dem FC Ingolstadt sangen die Sechzig-Fans in der Heimkurve vom "Champions-League-Versager FCB".

Unter der Woche schieden die Bayern mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League aus. Das Hinspiel in Paris hatte der FCB mit 4:5 verloren.