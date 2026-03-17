1. FC Köln: El Mala gibt England-Klub wohl Transferzusage

Said El Mala vom 1. FC Köln ist einer der gefragtesten Youngster Europas. Jetzt hat er einem England-Klub angeblich zugesagt.

Laut "Bild" hat sich Said El Mala für einen Wechsel in die Premier League entschieden. Demnach habe der 19-Jährige vom 1. FC Köln Brighton Hove & Albion grünes Licht für einen Transfer gegeben.

Demnach hätten die Engländer bereits im Januar 30 Millionen Euro für den Angreifer geboten, seien mit dem Angebot aber gescheitert. Nun hätten die Verantwortlichen in Brighton ihr Angebot noch einmal erhöht: 35 Millionen Euro als Fixsumme plus etwaige Boni.

Auch für El Mala persönlich würde sich der Wechsel wohl finanziell lohnen. Er soll über fünf Jahre 20 Millionen plus erfolgsabhängige Boni verdienen.

Erst kürzlich hatte sich der DFB-Shootingstar von seiner Berateragentur getrennt und wird nun von seiner Mutter beraten. Entsprechend blieben mögliche Provisionen in der Familie.

Neben Brighton sollen unter anderem auch Chelsea und Newcastle ein Auge auf El Mala geworfen haben. Brightons Vorteil: Dort würde er auf seinen Landsmann Fabian Hürzeler treffen.