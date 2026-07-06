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Alexander Nübel verlässt den FC Bayern: Neuer Klub in der Türkei
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
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WM-Teilnehmer Alex Nübel wechselt in die türkische Süper Lig. Dies wurde ran bestätigt.
Alexander Nübel hat einen neuen Klub gefunden: Wie ran bestätigt wurde, wechselt der deutsche Nationaltorhüter vom FC Bayern zu Besiktas Istanbul.
Laut "Sky" kassieren die Münchner 6,5 Millionen Euro Ablöse mit Option auf weitere fünf Millionen.
Beim Süper-Lig-Klub erhält Nübel nach erfolgreicher medizinischer Untersuchung einen Vertrag bis 2029 und soll rund fünf Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.
Damit müsste der 29-Jährige kaum Gehaltsabstriche machen, denn sein noch bis 2030 laufender Vertrag bei Bayern soll mit rund zehn Millionen Euro brutto dotiert gewesen sein.
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Nübel ohne Zukunft beim FC Bayern
Allerdings hatte Nübel beim deutschen Rekordmeister nach der Verlängerung von Manuel Neuer und der Entscheidung für Jonas Urbig als potenziellem Nachfolger keine Zukunft mehr.
Entsprechend zäh verliefen zunächst die Verhandlungen, da Bayern anfangs dennoch eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro aufrief. Mit der nun erzielten Einigung können aber alle Parteien vermutlich gut leben.
Nübel war seit 2023 an den VfB Stuttgart ausgeliehen, wo er Vizemeister, DFB-Pokalsieger und Nationalspieler wurde. Dennoch hatten die Schwaben wegen Nübels hohem Gehalt nach der Saison auf einen Kauf verzichtet, da sie im Tor künftig auf den aus Paderborn zurückgekehrten U21-Nationalspieler Dennis Seimen setzen.
Besiktas will wieder angreifen
Für den WM-Teilnehmer, an dem auch Hull City interessiert war, ist Istanbul die zweite Auslandsstation nach seiner ersten Bayern-Leihe bei AS Monaco (2021-23).
Besiktas beendete die vergangene Spielzeit weit hinter Meister und Lokalrivale Galatasaray auf Platz vier und muss daher in die Vorqualifikation für die Europa League.
Der 16-malige türkische Titelträger will aber mit dem neuen Chefcoach Vincenzo Italiano wieder ganz oben angreifen.
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