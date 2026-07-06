Alexander Nübel verlässt den FC Bayern: Neuer Klub in der Türkei

WM-Teilnehmer Alex Nübel wechselt in die türkische Süper Lig. Dies wurde ran bestätigt.

Alexander Nübel hat einen neuen Klub gefunden: Wie ran bestätigt wurde, wechselt der deutsche Nationaltorhüter vom FC Bayern zu Besiktas Istanbul.

Laut "Sky" kassieren die Münchner 6,5 Millionen Euro Ablöse mit Option auf weitere fünf Millionen.

Beim Süper-Lig-Klub erhält Nübel nach erfolgreicher medizinischer Untersuchung einen Vertrag bis 2029 und soll rund fünf Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Damit müsste der 29-Jährige kaum Gehaltsabstriche machen, denn sein noch bis 2030 laufender Vertrag bei Bayern soll mit rund zehn Millionen Euro brutto dotiert gewesen sein.