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Bundesliga - Kaufpflicht: Freiburgs Merlin Röhl wechselt fest zu Everton

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:00 Min

Merlin Röhl wird weiterhin für den FC Everton auflaufen. Damit verbucht der SC Freiburg den nächsten Rekordtransfer.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Mittelfeldspieler Merlin Röhl dauerhaft an den englischen Erstligisten FC Everton ab. Beide Vereine bestätigten am Montag den festen Wechsel des 24-Jährigen, der bereits in der vergangenen Saison an den Klub aus Liverpool ausgeliehen war.

Durch Evertons 13. Platz in der abgelaufenen Spielzeit und den damit verbundenen Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht.

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Geldregen für Freiburg

Röhl, der bisher 17 Pflichtspiele für den Klub aus der Premier League absolvierte und ein Tor erzielte, erhält bei den "Toffees" einen Vertrag bis 2029. Medienberichten zufolge steigt Röhl mit einer Ablöse von 25 Millionen Euro zum Rekordtransfer der Breisgauer auf. 2023 hatte auch Kevin Schade Freiburg für 25 Millionen in Richtung England verlassen und sich dem FC Brentford angeschlossen.

Der Mittelfeldspieler Röhl war im August 2022 vom FC Ingolstadt nach Freiburg gewechselt. Zunächst spielte er für die Zweitvertretung in der 3. Liga, bevor er sich in der Profimannschaft etablierte. Für den SC Freiburg kam er auf 60 Einsätze in der Bundesliga, Europa League und dem DFB-Pokal. Zudem war Röhl fester Bestandteil der deutschen U21-Nationalmannschaft und wurde 2025 unter Trainer Antonio di Salvo Vizeeuropameister.

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