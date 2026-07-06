Bundesliga - Kaufpflicht: Freiburgs Merlin Röhl wechselt fest zu Everton

ran Fußball WM 2026: Haaland umarmt royalen Besuch - halbnackt! Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Merlin Röhl wird weiterhin für den FC Everton auflaufen. Damit verbucht der SC Freiburg den nächsten Rekordtransfer.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Mittelfeldspieler Merlin Röhl dauerhaft an den englischen Erstligisten FC Everton ab. Beide Vereine bestätigten am Montag den festen Wechsel des 24-Jährigen, der bereits in der vergangenen Saison an den Klub aus Liverpool ausgeliehen war. Durch Evertons 13. Platz in der abgelaufenen Spielzeit und den damit verbundenen Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht.

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