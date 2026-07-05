Bundesliga - "Schichtbeginn" beim FC Schalke: Start in die "XXL-Herausforderung"

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat am Sonntag das Training für die neue Saison vor tausenden Fans aufgenommen.

Gut zwei Monate nach der Rückkehr in die Bundesliga hat Schalke 04 vor 3700 Fans mit großem Respekt vor der Aufgabe das Training für die neue Saison aufgenommen.

Es warte eine "XXL-Herausforderung" auf den Aufsteiger, sagte Trainer Miron Muslic am Sonntag: "Dieser Challenge wollen wir uns stellen, genauso wie letztes Jahr."

Muslic sieht die Gelsenkirchener für das Oberhaus gut gerüstet. "Wir haben ein gesundes Fundament aufgebaut die letzten 12, 13 Monate. Unsere Struktur, unsere Organisation, unsere Prinzipien werden uns auch dieses Jahr den Weg zeigen und leiten", sagte der 43-Jährige: "Wir wissen, dass die Bundesliga eine andere Herausforderung ist, dass wir zwei Gänge höher schalten müssen."

Schalke könne auf einem "stabilen Fundament aufbauen", so Muslic, das Team müsse aber "flexibel bleiben. Die Bundesliga wird uns einfach noch mehr abverlangen in allen Bereichen: körperlich, athletisch, technisch, taktisch, mental. Wir wollen diesen Schritt gehen, gemeinsam und proaktiv."