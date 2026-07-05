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Bundesliga - "Schichtbeginn" beim FC Schalke: Start in die "XXL-Herausforderung"
Aktualisiert:von SID
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Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat am Sonntag das Training für die neue Saison vor tausenden Fans aufgenommen.
Gut zwei Monate nach der Rückkehr in die Bundesliga hat Schalke 04 vor 3700 Fans mit großem Respekt vor der Aufgabe das Training für die neue Saison aufgenommen.
Es warte eine "XXL-Herausforderung" auf den Aufsteiger, sagte Trainer Miron Muslic am Sonntag: "Dieser Challenge wollen wir uns stellen, genauso wie letztes Jahr."
Muslic sieht die Gelsenkirchener für das Oberhaus gut gerüstet. "Wir haben ein gesundes Fundament aufgebaut die letzten 12, 13 Monate. Unsere Struktur, unsere Organisation, unsere Prinzipien werden uns auch dieses Jahr den Weg zeigen und leiten", sagte der 43-Jährige: "Wir wissen, dass die Bundesliga eine andere Herausforderung ist, dass wir zwei Gänge höher schalten müssen."
Schalke könne auf einem "stabilen Fundament aufbauen", so Muslic, das Team müsse aber "flexibel bleiben. Die Bundesliga wird uns einfach noch mehr abverlangen in allen Bereichen: körperlich, athletisch, technisch, taktisch, mental. Wir wollen diesen Schritt gehen, gemeinsam und proaktiv."
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Adamu und Co.: Neue Gesichter auf Schalke
Bei der öffentlichen Einheit auf den Trainingsplätzen nahe der Arena waren einige neue Gesichter dabei. So legten Junior Adamu, gekommen vom SC Freiburg, und Satoshi Tanaka (Fortuna Düsseldorf) im Dress der Königsblauen los. Es sei "schon ein geiles Gefühl", vor so vielen Fans zu trainieren, sagte Adamu, er sei aber davon "nicht überrascht" gewesen: "Es ist schön zu sehen, wie viele Leute das sind."
Nicht dabei waren unter anderem die WM-Fahrer Edin Dzeko, Nikola Katic und Dejan Ljubicic. Emil Höjlund absolviert ein individuelles Programm in Dänemark, Luca Podlech ist für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt. Auch Felipe Sanchez fehlte. Wie Schalke bekannt gab, wechselt der argentinische Innenverteidiger für eine Saison auf Leihbasis zum mexikanischen Erstligisten Santos Laguna.
Am Freitag und am Samstag hatten die Profis die individuelle Leistungsdiagnostik und die sportärztlichen Untersuchungen hinter sich gebracht. Am kommenden Samstag steht für die Schalker der erste Vorbereitungstest beim FC Gütersloh auf dem Programm. Ernst wird es erstmals im DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Halleschen FC am 24. August.
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