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Bundesliga - Für 50 Millionen Euro Ablöse: Hoffenheimer Bazoumana Touré wechselt nach Newcastle
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:21 Min
Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den Abgang von Offensivstar Bazoumana Touré in die Premier League zu Newcastle United bestätigt.
Bazoumana Touré sorgt bei Bundesligist TSG Hoffenheim für eine Rekordeinnahme: Der 20 Jahre alte Ivorer wechselt nach seiner WM-Teilnahme in die Premier League zu Newcastle United.
Die Engländer, Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade, zahlen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den hochtalentierten Flügelspieler. Bisher war Joelinton der teuerste TSG-Transfer gewesen. Der Brasilianer war 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls von Newcastle verpflichtet worden.
"Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen", sagte Touré. In Hoffenheim habe er "eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt". Jetzt freue er sich aber "auf die Herausforderung Premier League".
Lob von Schicker für Touré: "Außergewöhnliche Entwicklung"
TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach von einer "außergewöhnlichen Entwicklung" des Toptalents. Man hätte ihn "natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen". Es entspreche jedoch der TSG-DNA, hochveranlagten Spielern "den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen".
Touré war im Februar 2025 vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zur TSG gekommen und betritt insgesamt 43 Bundesliga-Partien (fünf Tore, 15 Assists). Bei der WM absolvierte der neunmalige Nationalspieler drei Einsätze für die Elfenbeinküste, die im Sechzehntelfinale an Norwegen gescheitert war.
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