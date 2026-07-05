Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den Abgang von Offensivstar Bazoumana Touré in die Premier League zu Newcastle United bestätigt.

Bazoumana Touré sorgt bei Bundesligist TSG Hoffenheim für eine Rekordeinnahme: Der 20 Jahre alte Ivorer wechselt nach seiner WM-Teilnahme in die Premier League zu Newcastle United.

Die Engländer, Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade, zahlen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den hochtalentierten Flügelspieler. Bisher war Joelinton der teuerste TSG-Transfer gewesen. Der Brasilianer war 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls von Newcastle verpflichtet worden.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen", sagte Touré. In Hoffenheim habe er "eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt". Jetzt freue er sich aber "auf die Herausforderung Premier League".