Bayer Leverkusen will ein neues Leistungszentrum bauen, da das alte einer Autobahn weichen muss. Aber die Politik macht dem Klub einen Strich durch die Rechnung.

Ein weiterer Dämpfer für Bayer Leverkusen bei der Planung eines neuen Leistungszentrums: Auch eine überarbeitete Version für den Campus an einem neuen Standort erhielt im Monheimer Stadtrat am Mittwochabend keine Mehrheit.

In geheimer Abstimmung votierten die Mitglieder mit 25:19 Stimmen (bei einer Enthaltung) gegen den Aufstellungsbeschluss. Als letzte Möglichkeit für den Verein bleibt Medienberichten zufolge ein Bürgerentscheid.

Klubchef Fernando Carro zeigte sich enttäuscht. "Nach zehn Jahren Planung, zahlreichen geprüften Standorten und schmerzhaften Anpassungen unseres Konzepts hätten wir uns gewünscht, unser Projekt nun in einem geordneten Verfahren fachlich bewerten zu lassen", sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten.

Gleichzeitig betonte er, dass man "die Entscheidung der Monheimer Politik sorgfältig analysieren und hartnäckig bleiben" werde, um den Verein "langfristig national und international konkurrenzfähig" zu halten.