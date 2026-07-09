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Bundesliga: Karl nimmt beim FC Bayern Lauftraining auf
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:05 Min
Fußball-Nationalspieler Lennart Karl hat nach seinem dramatischen Aus für die WM den nächsten Schritt in Richtung eines Comebacks gemacht.
Einen Monat nach seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel ist Lennart Karl beim FC Bayern ins Lauftraining eingestiegen.
Der 18-Jährige hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada verletzt und musste seine Turnierteilnahme absagen. In den kommenden Wochen soll er nun sein individuelles Aufbauprogramm bei den Bayern "behutsam fortsetzen", wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.
Zum Start der Saisonvorbereitung am 20. Juli wird er noch nicht wieder voll im Training erwartet, vielmehr soll er in deren Verlauf wieder einsteigen. "Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen", sagte er.
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